Войти
ЦАМТО

Великобритания поставит ВС Украины "тысячи" FPV-дронов

139
0
0
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

ЦАМТО, 21 февраля. Как сообщило 15 февраля Минобороны Великобритании со ссылкой на заявление министра обороны Гранта Шэппса, Украина получит еще тысячи дронов в результате создания коалиции по обеспечению Украины БЛА, которую возглавят Великобритания и Латвия.

Как заявлено, в рамках коалиции Великобритания будет расширять и упорядочивать поставки Западом на Украину FPV-дронов, которые продемонстрировали высокую эффективность на поле боя, обеспечивая оператору ситуационную осведомленность для поражения позиций противника, бронетехники и кораблей с использованием транспортируемой боевой нагрузки.

Для создания производства дронов в больших масштабах и по доступной цене Великобритания будет использовать возможности западной промышленности. Это первый проект из "пакета дронов" стоимостью 200 млн. фунтов стерлингов, о котором премьер-министр Великобритании объявил в январе этого года. Великобритания закажет для Украины тысячи FPV-дронов, в том числе у британских производителей, что обеспечит толчок развитию отрасли и будет соответствовать приоритетам премьер-министра в сфере развития экономики.

По заявлению министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, выделяя 200 млн. фунтов стерлингов на производство дронов, Великобритания становится крупнейшим их поставщиком Украине.

Ранее власти Великобритании заявили о намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обязались предоставить ей в 2024-2025 гг. военную помощь на сумму 2,5 млрд. фунтов стерлингов, что на 200 млн. фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Латвия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.05.2023
Турция стала мировым лидером по экспорту средневысотных и высотных БЛА большой продолжительности полета
02.08.2022
Всплытие покажет
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
16.09.2020
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
06.07.2020
НАТО прощупывает границу
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"