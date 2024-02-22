Великобритания поставит ВС Украины "тысячи" FPV-дронов

ЦАМТО, 21 февраля. Как сообщило 15 февраля Минобороны Великобритании со ссылкой на заявление министра обороны Гранта Шэппса, Украина получит еще тысячи дронов в результате создания коалиции по обеспечению Украины БЛА, которую возглавят Великобритания и Латвия.

Как заявлено, в рамках коалиции Великобритания будет расширять и упорядочивать поставки Западом на Украину FPV-дронов, которые продемонстрировали высокую эффективность на поле боя, обеспечивая оператору ситуационную осведомленность для поражения позиций противника, бронетехники и кораблей с использованием транспортируемой боевой нагрузки.

Для создания производства дронов в больших масштабах и по доступной цене Великобритания будет использовать возможности западной промышленности. Это первый проект из "пакета дронов" стоимостью 200 млн. фунтов стерлингов, о котором премьер-министр Великобритании объявил в январе этого года. Великобритания закажет для Украины тысячи FPV-дронов, в том числе у британских производителей, что обеспечит толчок развитию отрасли и будет соответствовать приоритетам премьер-министра в сфере развития экономики.

По заявлению министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, выделяя 200 млн. фунтов стерлингов на производство дронов, Великобритания становится крупнейшим их поставщиком Украине.

Ранее власти Великобритании заявили о намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обязались предоставить ей в 2024-2025 гг. военную помощь на сумму 2,5 млрд. фунтов стерлингов, что на 200 млн. фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.