Войти
ТАСС

Спикер ВВС Украины сообщил, что пока нет сроков поставки Киеву F-16

138
0
0
Юрий Игнат
Юрий Игнат.
Источник изображения: topwar.ru

Юрий Игнат отметил, что инфраструктура для них еще не готова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 пока остаются неизвестными, инфраструктура для них еще не готова. Об этом сообщил спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат.

"Пилоты переучиваются, инфраструктура адаптируется, делаются какие-то временные укрытия, взлетно-посадочная полоса где-то совершенствуется, - сказал он в интервью агентству Укринформ. - Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда на Украине будет F-16. Мы ожидаем как можно скорее".

Ранее телеканал CNN сообщил, что первая группа украинских летчиков закончит обучение в США на истребителях F-16 к лету. Завершение подготовки пилотов было одним из требований западных стран для передачи самолетов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
16.06.2023
Германия и Польша представят дальнейший план техобслуживания танков Leopard
12.06.2023
Украина обречена. Она спустила все натовские танки и осталась безоружна
20.02.2023
Только это может спасти Украину от сокрушительного поражения
20.02.2023
В Польше готовы поставить Украине МиГ-29 вместе с партнерами по НАТО, но не F-16
16.02.2023
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Почему Польша не заменит Германию и Францию в ЕС
17.10.2022
НАТО подумать: что означают военные учения ядерных сил альянса в Европе
23.12.2019
Украина нацелилась на AH-64 и F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"