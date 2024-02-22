Российский военный рассказал о применении "обманывающих" средства РЭБ дронов

Благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы дронов выросла примерно до 25 км, отметил командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета постоянно "скачет" частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат. Об этом рассказал ТАСС командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут.

"На данный момент мы их на голову выше и по количеству, и по качеству, и по всяким инновационным разработкам. Введение системы ППРЧ - псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Это значит, что в момент полета у дрона частота, на которой он работает, меняется в онлайн-режиме, скачет, и если у противника есть РЭБ, - а вся РЭБ на какие-то определенные диапазоны частот работает - [то ей] сложнее противодействовать дрону. У нас эта тема есть, у них (у противника - прим. ТАСС) пока ничего подобного не видел, не слышал. У нас буквально недавно появилась", - рассказал Омут.

Он добавил, что также благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы дронов выросла примерно до 25 км, но наиболее распространенная рабочая дистанция - до 10 км.

По его словам, российские разработчики также первыми начали тестировать системы искусственного интеллекта для управления FPV-дронами, о подобных попытках противника не известно.

"Искусственный интеллект пока сырой, недоработанный. Как он работает: вбиваются в программу типовые изображения объектов - бронетехника, блиндаж, пехота, - и идет режим сканирования: дрон летит, наблюдает местность, считывает картинку и ищет похожие объекты на то, что у него в базе вбито. Если он находит что-то подобное, он оповещает оператора, автоматически фиксируется на картинке и по команде оператора по подтверждению цели начинает автоматически доворачиваться на цель", - сказал Омут.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову рассказал, что российские войска на сегодняшний день используют на фронте сотни FPV-дронов каждые сутки, производство беспилотников в России исчисляется тысячами в день.