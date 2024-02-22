Войти
ТАСС

Российский военный рассказал о применении "обманывающих" средства РЭБ дронов

143
0
0
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы дронов выросла примерно до 25 км, отметил командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета постоянно "скачет" частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат. Об этом рассказал ТАСС командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут.

"На данный момент мы их на голову выше и по количеству, и по качеству, и по всяким инновационным разработкам. Введение системы ППРЧ - псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Это значит, что в момент полета у дрона частота, на которой он работает, меняется в онлайн-режиме, скачет, и если у противника есть РЭБ, - а вся РЭБ на какие-то определенные диапазоны частот работает - [то ей] сложнее противодействовать дрону. У нас эта тема есть, у них (у противника - прим. ТАСС) пока ничего подобного не видел, не слышал. У нас буквально недавно появилась", - рассказал Омут.

Он добавил, что также благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы дронов выросла примерно до 25 км, но наиболее распространенная рабочая дистанция - до 10 км.

По его словам, российские разработчики также первыми начали тестировать системы искусственного интеллекта для управления FPV-дронами, о подобных попытках противника не известно.

"Искусственный интеллект пока сырой, недоработанный. Как он работает: вбиваются в программу типовые изображения объектов - бронетехника, блиндаж, пехота, - и идет режим сканирования: дрон летит, наблюдает местность, считывает картинку и ищет похожие объекты на то, что у него в базе вбито. Если он находит что-то подобное, он оповещает оператора, автоматически фиксируется на картинке и по команде оператора по подтверждению цели начинает автоматически доворачиваться на цель", - сказал Омут.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову рассказал, что российские войска на сегодняшний день используют на фронте сотни FPV-дронов каждые сутки, производство беспилотников в России исчисляется тысячами в день. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
AI
БПЛА
Похожие новости
29.08.2022
Как обмануть нейросети противника
25.05.2021
Бездушная армия. Зачем Минобороны меняет солдат на роботов?
02.09.2020
«Оборонка» обороне
25.08.2020
На форуме "Армия-2020" будут подписаны контракты на триллион рублей
25.08.2020
Крупные контракты по роботам и беспилотникам планируется заключить до конца года - Шойгу
15.03.2018
Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам конференции по искусственному интеллекту
22.08.2013
Прорыв киберинтеллекта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"