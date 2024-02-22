Войти
Lenta.ru

Военный рассказал об особенностях отправленных в зону СВО «Бэргэнов»

156
0
0
Вездеход «Бэргэн»
Вездеход «Бэргэн».
Источник изображения: lenta.ru

Вездеходы «Бэргэн», отправленные Якутией в зону проведения специальной военной операции (СВО), нужны для перевозки состава и грузов, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист сообщил об особенностях машин.

«"Бэргэн" — это бронированный автомобиль с повышенной проходимостью. Ничем другим он не отличается. Это автомобиль только для перевозки личного состава и грузов», — поделился Матвийчук.

Ранее стало известно, что Якутия направит в зону СВО два вездехода «Бэргэн». Оснащенные противоосколочной защитой снегоболотоходы планируется отправить на текущей неделе. Машины имеют закрытый кузов, их грузоподъемность превышает одну тонну. По отзывам охотников и рыбаков, техника отличается хорошей управляемостью и проходимостью по пересеченной местности.

В начале года в России была создана высокоманевренная вездеходная платформа «Сарацин», предназначенная для работы мобильных боевых групп в зоне СВО. Глава компании-разработчика ООО «Арго» Константин Багдасаров тогда пояснял, что при конструировании изделия учитывался опыт применения мобильных групп и кочующих огневых позиций. Еще одной задачей для «Сарацинов» собеседник агентства называл сопровождение колонн бронетехники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
01.03.2010
ВМФ получит головной фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 в 2011 году
30.07.2009
Новые региональные Ан-148 и Sukhoi Superjet не будут конкурировать
02.02.2009
МиГ-29 наказан
07.08.2008
Самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26 модернизируют к 2011 году
21.02.2008
Путин и Бутефлика предметно обсудили конкретные области торгово- экономического сотрудничества, включая ВТС, энергетику, железные дороги
21.08.2007
"Оборонпром" отказался от "Мотор Сича" в пользу создания производства двигателей в России
16.02.2007
Индия готовит к испытаниям ракету, способную нести ядерный боезаряд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"