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ЦАМТО

Компания STM модернизирует ДЭПЛ класса "Гюр" ВМС Турции

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ВМС Турции
ВМС Турции.
Источник изображения: Reuters

ЦАМТО, 21 февраля. Согласно опубликованному 19 февраля турецкой компанией STM пресс-релизу, командование ВМС Турции планирует провести модернизацию ДЭПЛ класса "Гюр" ("Тип-209/1400") с использованием современного оборудования национальной разработки.

Как сообщает Navyrecognition.com, компания STM была выбрана для управления закупками и интеграцией систем при модернизации ДЭПЛ класса "Тип-209/1400" в средине срока эксплуатации. Целью проекта является модернизация важных навигационных, механических и коммуникационных систем для продления срока службы подводных лодок.

Инициатива реализуется под руководством Директората оборонной промышленности (SSB) при президенте Турецкой Республики при участии STM, а также других турецких компаний, включая Aselsan, ASFAT и HAVELSAN.

Проект стал частью стратегии снижения зависимости от импорта и развития национальной оборонной промышленности, в частности, позволяющей выполнять модернизацию подводного флота ВМС Турции.

Модернизация подводных лодок класса "Гюр" является частью более широкой программы, реализация которой началась в 2019 году с ДЭПЛ класса "Превезе" ВМС Турции. Расширение программы модернизации подлодок класса "Превезе" за счет включения ДЭПЛ класса "Гюр" было официально оформлено подписанием 17 января 2024 года изменения к контракту. Начальный этап программы будет сосредоточен на модернизации систем навигации, механических систем и оборудования связи. Его планируется завершить в течение шести лет.

Кроме того, STM было поручено интегрировать на борт подлодок класса "Превезе" и "Гюр" разработанную Исследовательским центром информатики и информационной безопасности Совета по научно-техническим исследованиям Турции (Tubitak Bilgem) интегрированную систему боевого управления (Muren).

Приобретаемый STM опыт также используется в международных проектах, включая модернизацию подводных лодок класса "Агоста 90B" ВМС Пакистана и разработку для ВМС Турции новых подводных лодок класса "Рейс" с воздухонезависимой силовой установкой.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВМС Турции состоит 8 подводных лодок класса "Превезе" (немецкий проект "Тип-209/1400"). Заказ на поставку первых двух подлодок был размещен в 1987 году. В 1993 году был реализован опцион на поставку еще двух субмарин. Первые четыре ДЭПЛ были построены на военно-морской судоверфи Golcuk при участии компании HDW в 1994, 1995, 1997 и 1998 годах. Вторая партия из четырех ДЭПЛ "Тип-209/1400" (класс "Гюр") также построена на верфи Golcuk по несколько измененному проекту в рамках контракта стоимостью 556 млн. долл., заключенного в 1998 году. Они были приняты на вооружение в течение 2006-2008 гг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Турция
Компании
Aselsan
Проекты
209 тип
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