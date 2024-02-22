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Известия.ru

В США указали на потерю украинским командованием контроля над ВСУ

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Офицер Дэвис: командование ВСУ потеряло контроль над армией после сдачи Авдеевки

Бегство украинских военнослужащих из Авдеевки продемонстрировало, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряло контроль над армией страны. Таким мнением в интервью каналу News Nation поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, фрагмент беседы он опубликовал в соцсети X (бывш. Twitter) 20 февраля.

«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города <…>, которые могли бы еще обороняться, что им командование и сказало делать. Вместо этого они ушли оттуда, потому за ними последовали остальные», — заявил Дэвис.

Он подчеркнул, что для ВСУ следующая фаза конфликта «будет еще сложнее», потому что в украинской армии среди прочего возникли вопросы доверия к командованию и возможности продолжения боевых действий.

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под полный контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) 17 февраля, о чем сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что противник бежал, бросив вооружение и военную технику. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин заслушал первые доклады Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Авдеевки в 4:00 того же дня.

После доклада Путин поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Тогда же он поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за бои за Авдеевку.


С 2014 года из Авдеевки вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреливают жилые кварталы Донецка. Позиции в районе Ясиноватой и Донецка позволяли им держать под угрозой фильтровальную и насосную станции. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов жителей Донецка и ближайших поселков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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