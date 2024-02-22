Войти
ЦАМТО

США продолжают переговоры по продаже истребителей F-15EX Индонезии

141
0
0
Истребитель ВВС США F-15EX
Истребитель ВВС США F-15EX.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 21 февраля. Компания Boeing и правительство США продолжают переговоры с руководством Индонезии относительно реализации сделки по поставке индонезийским ВВС истребителей F-15EX.

Как сообщил Shephard Media в кулуарах выставки Singapore Airshow 2024 представитель Boeing Роб Новотный, несмотря на неопределенность в отношении четких сроков окончательного утверждения индонезийской стороной программы закупки истребителей F-15EX, между правительствами США и Индонезии продолжаются дискуссии, идет работа по рассмотрению различных аспектов сделки в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Представители компании Boeing недавно встретились со своими индонезийскими коллегами, однако сроки заключения сделки остаются неясными.

По мнению Р.Новотного, на принятие решения о конкретной дате заключения договора могут повлиять недавно завершившиеся выборы в Индонезии, где президентом страны стал бывший министр обороны Прабово Субианто. Примечательно, что до сих пор не решены вопросы с источниками финансирования проекта.

Представитель Boeing также напомнил, что недавно Военно-воздушные силы Индонезии отказались от плана по приобретению истребителей "Мираж-2000-5" из состава ВВС Катара, а высвобожденные средства будут использованы для модернизации парка истребителей Су-27/Су-30 и F-16. По его мнению, хотя эти самолеты не столь современные, однако их модернизация может повлиять на решение по закупке новых F-15EX в условиях недостаточного оборонного бюджета.

Как уже сообщал ЦАМТО, компания Boeing объявила о состоявшейся на предприятии в Сент-Луисе церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по вопросу закупки Индонезией 24 истребителей F-15EX 22 августа 2023 года. Присутствовавший при подписании меморандума индонезийский министр обороны Прабово Субианто (ныне президент) заявил, что рад объявить о намерении закупить истребители F-15EX для ВВС Индонезии.

Ранее, в феврале 2022 года, Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индонезии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 истребителей F-15ID и сопутствующего оборудования на сумму до 13,9 млрд. долл. По данным местных СМИ, около 9,8 млрд. долл. указанной суммы приходится на самолеты и около 4,4 млрд. долл. – на сопутствующее оборудование.

Заявление о планах продажи американских самолетов было сделано вслед за подписанием командованием ВВС Индонезии контракта на поставку 42 французских истребителей "Рафаль".

По сообщениям СМИ, решение о реализации сделки власти Индонезии приняли после визита в Джакарту в ноябре 2022 года министра обороны США Ллойда Остина и его переговоров с главой военного ведомства страны Прабово Субианто.

На выставке IndoDefence-2022 в Джакарте компания Boeing подписала меморандум о взаимопонимании с Indonesian Aerospace, предусматривающий оценку возможных направлений сотрудничества в случае заключения контракта на поставку F-15EX.

Как заявляет Boeing, F-15EX – это самая современная версия F-15 с цифровой электродистанционной системой управления (ЭДСУ), новой системой радиоэлектронной борьбы, полностью стеклянной цифровой кабиной пилотов, новейшими боевыми системами и программным обеспечением. Данные технологии будут использованы при создании модификации F-15IDN под требования ВВС Индонезии.

В настоящее время самолеты линейки F-15 эксплуатируются в семи странах мира. Один самолет передан для оценки ВВС Польши (Boeing рассчитывает на поставку Варшаве 32 платформ), однако официальных заявлений от польского правительства по данному проекту пока нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Катар
Польша
США
Продукция
F-15
F-16
Mirage-2000
Rafale
Су-27
Компании
Boeing
Похожие новости
25.09.2023
Лучшие боевые самолеты мира: top -10
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
27.11.2013
Последний довод королей
06.05.2013
Лидеры прежние
31.10.2012
Су-30МКИ – один из лучших в своем классе
30.10.2012
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"