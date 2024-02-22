США продолжают переговоры по продаже истребителей F-15EX Индонезии

ЦАМТО, 21 февраля. Компания Boeing и правительство США продолжают переговоры с руководством Индонезии относительно реализации сделки по поставке индонезийским ВВС истребителей F-15EX.

Как сообщил Shephard Media в кулуарах выставки Singapore Airshow 2024 представитель Boeing Роб Новотный, несмотря на неопределенность в отношении четких сроков окончательного утверждения индонезийской стороной программы закупки истребителей F-15EX, между правительствами США и Индонезии продолжаются дискуссии, идет работа по рассмотрению различных аспектов сделки в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Представители компании Boeing недавно встретились со своими индонезийскими коллегами, однако сроки заключения сделки остаются неясными.

По мнению Р.Новотного, на принятие решения о конкретной дате заключения договора могут повлиять недавно завершившиеся выборы в Индонезии, где президентом страны стал бывший министр обороны Прабово Субианто. Примечательно, что до сих пор не решены вопросы с источниками финансирования проекта.

Представитель Boeing также напомнил, что недавно Военно-воздушные силы Индонезии отказались от плана по приобретению истребителей "Мираж-2000-5" из состава ВВС Катара, а высвобожденные средства будут использованы для модернизации парка истребителей Су-27/Су-30 и F-16. По его мнению, хотя эти самолеты не столь современные, однако их модернизация может повлиять на решение по закупке новых F-15EX в условиях недостаточного оборонного бюджета.

Как уже сообщал ЦАМТО, компания Boeing объявила о состоявшейся на предприятии в Сент-Луисе церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по вопросу закупки Индонезией 24 истребителей F-15EX 22 августа 2023 года. Присутствовавший при подписании меморандума индонезийский министр обороны Прабово Субианто (ныне президент) заявил, что рад объявить о намерении закупить истребители F-15EX для ВВС Индонезии.

Ранее, в феврале 2022 года, Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индонезии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 истребителей F-15ID и сопутствующего оборудования на сумму до 13,9 млрд. долл. По данным местных СМИ, около 9,8 млрд. долл. указанной суммы приходится на самолеты и около 4,4 млрд. долл. – на сопутствующее оборудование.

Заявление о планах продажи американских самолетов было сделано вслед за подписанием командованием ВВС Индонезии контракта на поставку 42 французских истребителей "Рафаль".

По сообщениям СМИ, решение о реализации сделки власти Индонезии приняли после визита в Джакарту в ноябре 2022 года министра обороны США Ллойда Остина и его переговоров с главой военного ведомства страны Прабово Субианто.

На выставке IndoDefence-2022 в Джакарте компания Boeing подписала меморандум о взаимопонимании с Indonesian Aerospace, предусматривающий оценку возможных направлений сотрудничества в случае заключения контракта на поставку F-15EX.

Как заявляет Boeing, F-15EX – это самая современная версия F-15 с цифровой электродистанционной системой управления (ЭДСУ), новой системой радиоэлектронной борьбы, полностью стеклянной цифровой кабиной пилотов, новейшими боевыми системами и программным обеспечением. Данные технологии будут использованы при создании модификации F-15IDN под требования ВВС Индонезии.

В настоящее время самолеты линейки F-15 эксплуатируются в семи странах мира. Один самолет передан для оценки ВВС Польши (Boeing рассчитывает на поставку Варшаве 32 платформ), однако официальных заявлений от польского правительства по данному проекту пока нет.