ВВС Сингапура планируют обновить парк БЛА с учетом опыта современных конфликтов

ЦАМТО, 21 февраля. ВВС Республики Сингапур планируют заменить парк устаревших беспилотных платформ, включая "Херон-1" (Heron 1) и "Гермес-450" (Hermes 450).

Об этом, как сообщает The Straits Times, в преддверии открытия авиасалона Singapore Airshow 2024 (20-25 февраля 2024 года) заявил командующий ВВС Сингапура генерал-майор Кельвин Хонг.

По его словам, имеющиеся на вооружении ВВС беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Гермес-450" и "Херон-1" были приняты в эксплуатацию в 2007 и 2012 году и требуют замены. План в настоящее время разрабатывается.

"Возникающие угрозы войн в Европе и на Ближнем Востоке обусловили выработку "четких приоритетов" для ВВС Республики Сингапур, включая необходимость разработки инновационных решений, которые были бы экономически и оперативно эффективными", – заявил генерал-майор Кельвин Хонг.

Отвечая на вопросы местных СМИ и оборонных изданий перед авиасалоном, командующий ВВС Сингапура отметил возросшую роль в недавних конфликтах воздушных платформ, начиная от использования малых беспилотных аппаратов и заканчивая высотными истребителями или бомбардировщиками. Хонг отметил, что основную угрозу на данный момент представляют небольшие недорогие беспилотные авиационные системы и барражирующие боеприпасы, еще раз упомянув конфликт на Украине и действия хуситов в Красном море.

По его словам, ключевой проблемой в борьбе с такими угрозами является дисбаланс затрат, который возникнет, если ВВС Сингапура продолжат использовать традиционные средства. Поэтому потребуются инновационные и устойчивые решения против таких угроз, позволяющие быстро создавать прототипы новых систем и внедрять их в эксплуатацию.

Хонг также сообщил, что реализация начатого в 2022 году проекта производства беспилотного летательного аппарата ближнего радиуса действия (CR-UAV) "Орбитер-4" (Orbiter 4) разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems задерживается. ВВС работают над тем, чтобы график поставки не был сорван по срокам.