Войти
Военное обозрение

В Индии успешно завершились испытания криогенного двигателя ракеты-носителя для пилотируемого корабля

145
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индия продолжает успешно развивать космическую программу, став одним из самых молодых государств мира, самостоятельно осваивающих межзвездное пространство. Осенью прошлого года именно индийский космический аппарат «Чандраян-3» впервые успешно прилунился на Южном полюсе спутника Земли.

Индийская организация космических исследований (ISRO) уведомила об успешных испытаниях нового криогенного двигателя CE20 ракеты-носителя LVM3 для пилотируемого корабля «Гаганьян» (Gaganyaan) собственной разработки. Квалификационный тест на соответствие рейтингу завершился 13 февраля 2024 года, говорится в пресс-релизе на сайте национального космического агентства.

Наземные испытания включали в себя демонстрационные тесты на срок службы, испытания на выносливость и оценку производительности в номинальных и экстремальных условиях эксплуатации, включая тягу, соотношение компонентов смеси и давление в топливном баке. Заключительное испытание стало седьмым из серии испытаний с вакуумным воспламенением, проведенных на высотном комплексе ISRO Propulsion Complex, расположенном на горе Махендрагири.

Чтобы пройти квалификацию, четыре двигателя прошли 39 испытаний горячим запуском в различных условиях эксплуатации общей продолжительностью 8810 секунд при минимальном требовании стандарта квалификации для выполнения пилотируемых полетов в 6350 секунд

— сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, ISRO также успешно завершила приемо-сдаточные испытания полетного двигателя для первой беспилотной миссии Gaganyaan (G1), предварительно запланированной на второй квартал 2024 года. Этот двигатель будет приводить в действие верхнюю ступень рассчитанной на отправку в космос человека ракеты LVM3 и имеет тяговую способность от 19 до 22 тонн при удельном импульсе 442,5 секунды, сообщает пресс-служба ISRO.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Похожие новости
18.11.2021
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
03.01.2020
Индия планирует в 2020 году отправить на Луну посадочную миссию "Чандраян-3"
04.12.2019
Весь распался на куски: обнаружены обломки лунного зонда
24.10.2019
NASA не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского спускаемого модуля "Викрам"
09.09.2019
Индия будет еще 14 дней пытаться установить связь с пропавшим на Луне модулем
12.07.2019
Глава "Роскосмоса" провел переговоры с руководством индийского Совбеза и космического агентства
30.06.2017
Ракета Ariane 5 успешно вывела спутники связи на орбиту Земли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"