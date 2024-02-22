В Индии успешно завершились испытания криогенного двигателя ракеты-носителя для пилотируемого корабля

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Индия продолжает успешно развивать космическую программу, став одним из самых молодых государств мира, самостоятельно осваивающих межзвездное пространство. Осенью прошлого года именно индийский космический аппарат «Чандраян-3» впервые успешно прилунился на Южном полюсе спутника Земли.

Индийская организация космических исследований (ISRO) уведомила об успешных испытаниях нового криогенного двигателя CE20 ракеты-носителя LVM3 для пилотируемого корабля «Гаганьян» (Gaganyaan) собственной разработки. Квалификационный тест на соответствие рейтингу завершился 13 февраля 2024 года, говорится в пресс-релизе на сайте национального космического агентства.

Наземные испытания включали в себя демонстрационные тесты на срок службы, испытания на выносливость и оценку производительности в номинальных и экстремальных условиях эксплуатации, включая тягу, соотношение компонентов смеси и давление в топливном баке. Заключительное испытание стало седьмым из серии испытаний с вакуумным воспламенением, проведенных на высотном комплексе ISRO Propulsion Complex, расположенном на горе Махендрагири.

Чтобы пройти квалификацию, четыре двигателя прошли 39 испытаний горячим запуском в различных условиях эксплуатации общей продолжительностью 8810 секунд при минимальном требовании стандарта квалификации для выполнения пилотируемых полетов в 6350 секунд

— сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, ISRO также успешно завершила приемо-сдаточные испытания полетного двигателя для первой беспилотной миссии Gaganyaan (G1), предварительно запланированной на второй квартал 2024 года. Этот двигатель будет приводить в действие верхнюю ступень рассчитанной на отправку в космос человека ракеты LVM3 и имеет тяговую способность от 19 до 22 тонн при удельном импульсе 442,5 секунды, сообщает пресс-служба ISRO.