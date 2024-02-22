В Тюменском госуниверситете открылся первый в регионе военный учебный центр

Его руководителем назначили полковника Дмитрий Марвина, который является участником СВО

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. В Тюменском государственном университете открылся первый в регионе военный учебный центр, передает корреспондент ТАСС с открытия.

В информационном центре правительства региона отметили, что военную подготовку в центре проходят около 100 студентов, после завершения обучения им предстоят 30-дневные военные сборы в полевых условиях и итоговая аттестация. По окончании университета им присвоят воинские звания сержантов и рядовых с зачислением в запас.

"Я уверен, что современное здание, хорошее оснащение и подготовка преподавательского состава обеспечат качественное, на высоком уровне военное обучение молодежи. Сегодня в нашем обществе очень высок запрос на патриотическое воспитание, на нравственное воспитание молодежи, президент России Владимир Путин говорил о том, что к патриотическому воспитанию необходимо привлекать участников специальной военной операции. Я хочу отметить, что руководить военным учебным центром назначен полковник Дмитрий Ильич Маврин, инженер по образованию, участник специальной военной операции, я считаю, что именно такие настоящие мужчины, настоящие защитники Отечества и должны передавать свои знания и опыт молодежи", - сказал губернатор региона Александр Моор в приветственном слове.

Он добавил, что в ближайшее время в регионе откроется учебный центр в Тюменском индустриальном университете. Моор отметил, что в регионе сложилась хорошая система военно-патриотического воспитания, работе региональный центр "Аванпост", на базе которого создали филиал федерального центра "Воин", где производится военно-патриотическая подготовка и подготовка молодежи к службе в армии. В 2024 году в Тюмени начал работу межрегиональный методический центр для подготовки инструкторов из других регионов, где они обучаются огневой и тактической подготовке, пилотированию беспилотников и военно-прикладным дисциплинам.

Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук отметил, что студенты обучаются в центре два раза в неделю, на это время они освобождены от основных занятий, преподавательский состав центра состоит из военных инженерных войск. "В центре преподают действующие военные, которые имеют специальную подготовку, у нас инженерные войска, готовим здесь саперов, поэтому это военные, которые имеют инженерное образование", - сказал он.

В военном учебном центре также открылась фотовыставка, посвященная труженикам тыла. Как отметил Иван Романчук, выставка будет работать на протяжении месяца и будет открыта для всех желающих. Заместитель губернатора региона Алексей Райдер добавил, что к юбилею Тюменской области она дополнится снимками из тюменских архивов.