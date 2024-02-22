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РИА Новости

Путин: российская армия добилась перелома на самых сложных участках фронта

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Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 21 фев — РИА Новости. Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, в том числе, благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС), заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.

"Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта", — сказал глава государства.

Обращаясь к бойцам, Путин указал, что самоотверженным ратным трудом они доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства. Как отметил президент, эти традиции формировались столетиями великими российскими полководцами, солдатами и офицерами, преданными своей стране. Путин подчеркнул, что потомки гордятся их свершениями и победами, а "их имена всегда будут символом мужества и того безграничного уважения, с которым народ России относится к своей родной армии".

"Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи", — указал президент.

Так, главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоился ордена Суворова. Эту награду вручают за успешные действия против сил противника на суше и в воздухе, за выполнение боевых задач в условиях превосходства противника по численности войск, вооружению или технике, а также за достижение и закрепление военного успеха при сохранении боеспособности воинских частей.

Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Им награждают за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и в контртеррористических операциях, а также за мужество и самоотверженность, высокие показатели в боевой подготовке.

Отдельный вертолетный полк удостоился ордена Кутузова, которым отмечают войсковые соединения и части за военные операции, результатом которых стало достижение поставленных целей и задач.

Глава государства прикрепил на боевые знамена ордена и орденские ленты. После чего подразделения продемонстрировали знамена и прошли с ними торжественным маршем.

Также Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил с предстоящим Днем защитника Отечества.

По прибытии на мероприятие главу государства встретил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр представил краткий доклад о построении войск. Также о готовности к проведению церемонии доложил главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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