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Украина намерена запустить производство беспилотников на своей территории, но у Киева нет на это денег. Единственный выход в этой ситуации - это снова просить средства у западных партнеров. Чем в Киеве и занялись, запросив у Запада 1,5 млрд. долларов.

Киев снова стоит с протянутой рукой, выпрашивая у западных спонсоров полтора миллиарда долларов для запуска производства беспилотников. Как заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, без иностранных инвестиций наладить массовое производство ударных дронов не получится. А Украине, чтобы победить Россию, необходимо в год производить не менее одного миллиона беспилотников, и это речь только о FPV-дронах. В общем, планы у Зеленского наполеоновские, да только карманы пустые.

Вот и встреча с военными атташе западных стран в Киеве началась с того, что Черногоренко заявила о необходимости проспонсировать разработку дронов на Украине. В ином случае Киев останется без дронов, а российская армия нападет на страны НАТО.

Мы ищем возможность привлечь 1,5 млрд в производство БПЛА на Украине. Призываем партнеров инвестировать в самые эффективные исследования и разработку дронов. Эти разработки могут гарантировать безопасность ваших стран и граждан на десятилетия вперед

- заявила представитель Минобороны Украины.

На сегодняшний день власти Украины возлагают определенные надежды на беспилотники, которые должны в ВСУ заменить артиллерию, оставшуюся без снарядов. Существует даже мнение, что в случае, если не удастся поставить в ВСУ необходимое количество БПЛА, украинская армия начнет отступать. При этом подчеркивается, что большая часть украинской техники и вооружений уничтожается российскими беспилотниками.