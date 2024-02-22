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ТАСС

В Швеции заявили, что не могут восполнить собственные запасы после передачи оружия Киеву

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Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

Телеканал SVT сообщает, что дополнительно ситуацию осложняет то, что сейчас цены на оружие и военную технику выросли

СТОКГОЛЬМ, 21 февраля. /ТАСС/. Армия Швеции сейчас не может восполнить недостаток в свои запасах вооружения, возникший в связи с предоставлением военной помощи Украине, из-за нехватки средств. Об этом телеканалу SVT в понедельник заявил командующий шведской армией генерал-майор Йонни Линдрофс.

"Финансовой компенсации, выделяемой вооруженным силам [правительством Швеции], недостаточно, чтобы заменять вагон за вагоном [переданного оружия]". Тот факт, что армия в течение определенного времени испытывает нехватку вооружения, означает, что оборонный потенциал Швеции снижается", - сказал он.

Дополнительно осложняет ситуацию то, что сейчас цены на оружие и военную технику выросли, для некоторых военных товаров - в два и более раза, отмечает SVT. Шведская армия также испытывает нехватку личного состава, так как, по оценкам телеканала, значительное количество военнослужащих уехали на Украину в качестве инструкторов и консультантов для ВСУ. 

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Страны
Украина
Швеция
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