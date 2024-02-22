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Военное обозрение

Глава SIPRI Дэн Смит: Запад не готов к переговорам с Москвой по Украине на российских условиях

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Источник изображения: topwar.ru

Запад не пойдет на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов. Об этом заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

Соединенные Штаты и Евросоюз не готовы обсуждать мир на Украине на условиях России, они ждут изменения ситуации, а также готовности Киева к переговорам. Пока же Зеленский не показывает намерений заключать мир с Москвой, он выступает за продолжение войны. Вот как он созреет, так Запад выскажет готовность к обсуждению. В общем, все зависит от Украины.

Запад хочет поддерживать Украину и будет готов к переговорам только в том случае, если Зеленский даст другой сигнал. Если Зеленский сейчас скажет, что "мы будем вести переговоры" или "можем вести переговоры", тогда всё изменится. Они поставили себя в зависимость от этого

- приводят "Известия" слова Смита.

Сам же Зеленский ориентируется на настроения как в США, так и в Европе. Он прислушивается к мнению Вашингтона и Брюсселя, но давление на него со стороны западных политиков не имеет решающего значения.

Ранее в Москве заявили, что готовы обсудить с Западом условия заключения мира на Украине, но на условиях России. При этом в Кремле не собираются о чем-то разговаривать с Зеленским и его окружением, в случае сохранения государства Украина, управляться она будет совсем другими людьми.

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