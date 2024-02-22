Глава украинской разведки признал сложное положение ВСУ

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на Кирилла Буданова, отмечает, что российские силы превосходят украинскую армию по численности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Положение на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является сложным. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на него, отмечает, что российские силы превосходят украинскую армию по численности.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложной ситуации для ВСУ на нескольких участках фронта, где атакуют российские силы. По его словам, Россия пользуется задержкой западной помощи Киеву.

Власти Украины неоднократно обвиняли страны НАТО в недостаточности поставок вооружения, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 13 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об отказе от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами РФ и переходе к обороне.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. По данным Минобороны, после взятия Авдеевки войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР. В ведомстве отмечали, что только за последние сутки боев за город ВСУ потеряли около 1,5 тыс. человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о большом числе украинских солдат, взятых в плен российскими силами при освобождении города.