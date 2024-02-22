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Военное обозрение

«Корабли могут оказаться без экипажей»: Австралия намерена удвоить свой флот

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Головной эскадренный миноносец DDG 39 Hobart ВМС Австралии
Головной эскадренный миноносец DDG 39 Hobart ВМС Австралии.
Источник изображения: ВМС Австралии

Правительство Австралии разработало стратегический план по значительному расширению и модернизации надводного флота ВМС страны, целью которого является существенное усиление военно-морской мощи государства.

Как предполагается, будущий флот будет состоять из 26 основных надводных кораблей, в том числе трех эсминцев класса Hobart с улучшенными возможностями ПВО и повышенным ударным потенциалом, 6 фрегатов типа Hunter для усиления противолодочных и ударных возможностей и 11 новых фрегатов общего назначения, предназначенных для поражения морских и наземных целей, обеспечения ПВО и сопровождения. План также включает принятие на вооружение 6 новых больших надводных кораблей с повышенным ударным потенциалом (каждый будет нести 32 ВПУ).

Кроме того, правительство планирует приобрести 25 небольших боевых и 6 патрульных кораблей.

Для реализации данной программы в дополнение к уже заложенному бюджету выделяется $7,3 млрд. Всего же в течение следующего десятилетия на развитие надводного флота будет потрачено $35,4 млрд. Правительство обосновывает свое намерение удвоить флот необходимостью защиты торговых путей и национальных интересов в условиях меняющейся региональной динамики. Хотя ясно, что Канберра готовится в первую очередь к противостоянию с Китаем.

При этом в австралийской прессе раздаются скептические голоса по поводу озвученной программы. Так, в издании ASPI Strategist говорится, что серьезным препятствием для ее реализации могут стать проблемы с рабочей силой [необходимой для постройки кораблей], а также с личным составом и гражданским персоналом, который будет эксплуатировать и обслуживать новые вымпела.

Как отмечается, даже сейчас часть фрегатов типа Anzac, находящихся на вооружении ВМС, не могут использоваться из-за нехватки экипажей.

Инвестиции в новые надводные боевые корабли ВМС окажутся напрасными, если в момент кризиса они не смогут быть развернуты, потому что у нас попросту не окажется экипажей для их укомплектования

- говорится в издании.

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Страны
Австpалия
Китай
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