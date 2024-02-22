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Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну

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Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит
Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.
Источник изображения: Intuitive Machines

Модуль Nova-C должен совершить мягкую посадку на Луну 23 февраля в 01:49 по московскому времени. Соответствующее время назвала американская компания Intuitive Machines.

Посадке космического аппарата на поверхность естественного спутника Земли будут предшествовать несколько коррекций траектории.

Ранее Intuitive Machines сообщила, что направляющийся к Луне посадочный модуль Nova-C после запуска основного двигателя, произведенного 16 февраля, находится в отличном состоянии.

Ракета Falcon 9 с лунным модулем Nova-C американской компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.

В рамках миссии IM-1 спускаемый модуль должен совершить мягкую посадку в 300 километрах от южного полюса Луны и проработать там до двух недель.

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Страны
США
Проекты
Луна
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