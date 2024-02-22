Марочко рассказал о низкой эффективности украинской ПВО

Марочко: украинская ПВО сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинская сторона сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области, комбинированные ракетно-бомбовые удары ВС РФ стали одной из главных проблем украинской ПВО на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко указал, что наиболее эффективная борьба украинской ПВО ведется против БПЛА различных типов, а самыми сложными целями являются крылатые ракеты и авиабомбы.
"Для повышения эффективности работы украинские подразделения на регулярной основе просят вышестоящее командование увеличить контингент, а также насытить фронт современными средствами обнаружения и поражения", - добавил собеседник агентства.
Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 14 февраля заявил, что Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны.