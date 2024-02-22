Сингапурская компания представила штурмовую винтовку футуристичного дизайна Next Gen SAR

В ходе проведения Сингапурского авиашоу, стартовавшего 20 февраля, местная компания ST Engineering представила штурмовую винтовку нового поколения. Ее отличительным признаком является бросающийся в глаза футуристичный дизайн.

Изделие калибра 5,56 мм получило обозначение Next Generation SAR [SAR – аббревиатура «сингапурская штурмовая винтовка»]. Оно позиционируется в качестве оружия, которое обладает преимуществами булл-папа с точки зрения компактности и лучшей пригодности для ближнего боя в городских условиях, но при этом сохраняет модульность, необходимую для оснащения дополнительными боевыми принадлежностями.

Помимо стандартной модели, Next Gen SAR предлагается в конфигурации снайпера. Данная модификация оснащена системой управления огнем, способной обнаруживать движущиеся цели. Также имеется конфигурация для запуска гранат, которая интегрирована с пусковой установкой STK40GL от ST Engineering с боковым заряжанием.

Next Gen SAR весит около 4 кг. Как и ранее демонстрировавшийся образец SAR 21, новая винтовка имеет длину ствола 508 мм и общую длину от 670 до 810 мм в зависимости от выбранной конфигурации.

Благодаря специфике конструкции Next Gen SAR стрельба может одинаково удобно вестись как правшами, так и левшами. Также используется регулируемый приклад для улучшения эргономики.