Олаф Шольц посоветовал европейским лидерам не отлынивать от помощи Украине (Die Welt, Германия)

Die Welt: Олаф Шольц призвал европейских лидеров увеличить помощь Украине

Олаф Шольц призвал европейских лидеров сделать для Украины столько же, сколько сделала Германия, пишет Die Welt. Это говорит о том, что текущая военная ситуация оценивается драматично, а настроения важнейших партнеров Киева заметно ухудшились, считают авторы статьи.

Олаф Шольц теперь играет роль толкача: все партнеры по ЕС должны сделать для Украины столько же, сколько Германия. Это не слишком хорошо воспринимают во Франции и Италии. Так прав ли канцлер?

Кто из высокопоставленных гостей Мюнхенской конференции по безопасности еще не понял, что Олаф Шольц — человек, уверенный в себе, тот убедился в этом буквально на этих выходных. В выступлении федерального канцлера было много напоминаний и много самовосхваления.

Спустя два года после начала СВО на Украине столь порицаемый всеми Шольц, очевидно, нашел момент, чтобы оставить позади тех, кого преследуют и критикуют, и самому стать преследователем и критиком. "Делаем ли мы достаточно, чтобы показать Путину: мы настроены на длительную борьбу. Хватит ли наших усилий, если мы все прекрасно знаем, что будет означать победа России на Украине?" — вопрошал в своей речи канцлер. Однако он ответил на вопрос сам: "Нет. Мы, европейцы, должны гораздо больше заботиться о собственной безопасности, сейчас и в будущем".

Мы? Послание главы немецкого правительства было длинным и одновременно менее деликатным: моя страна сделала уже достаточно. Германия оказывает "широкую и всеобъемлющую, но, прежде всего, долгосрочную поддержку", пояснил он. Оказанная и запланированная военная помощь Киеву уже составляет порядка 28 миллиардов евро. "Я бы очень хотел, чтобы аналогичные решения принимались во всех европейских столицах. И вместе с некоторыми другими европейскими коллегами я решительно призываю к этому и здесь", —добавил Шольц.

Германия отстает лишь от США по объему военной помощи Украине

Во всех столицах? В последнее время в ведомстве федерального канцлера с удовольствием указывают на цифры, регулярно представляемые институтом мировой экономики в Киле. Последний "трекер поддержки Украины" доказывает, что Берлин действительно оказывает помощь: Германия занимает второе место после США по объему финансовых вложений, хотя эта помощь находится под угрозой отмены. В тоже время Франция и Италия почти не помогают Украине несмотря на то, что обе страны являются следующими по величине экономиками на континенте и располагают крупными вооруженными силами.

Это объясняет, почему Шольц так болезненно реагирует на извечный вопрос о поставке крылатых ракетах Taurus: военные аспекты очень сложны и деликатны, и они, по всей видимости, не оказались бы в центре внимания, если бы другие партнеры по ЕС наконец-то предоставили достаточно военной помощи.

В правительственных кругах уже давно говорят о лакмусовой бумажке европейского единства, когда речь заходит о готовности европейских партнеров оказать помощь. Ведь критики, особенно из США, действительно, правы. "Если мы, Европа, не сможем даже при нынешнем сильном давлении собрать воедино совместную оборону и необходимое вооружение для Украины, то тогда оставшееся вооружение нам уже не понадобится", — заявил один высокопоставленный правительственный чиновник. Вопрос не столько в том, какие именно системы вооружений поставляются на Украину, а в том, что поток боеприпасов не должен останавливаться.

Уже тот факт, что Шольц сформулировал четкие ожидания на этот счет открыто, а не просто озвучил их в дипломатическом закулисье, говорит о двух вещах: 1. Текущая военная ситуация сейчас оценивается драматично. 2. Настроение среди важнейших партнеров в Европе заметно ухудшилось.

Париж: 30 гаубиц, 60 танков

Себастьян Лекорню теперь полюбил сарказм. "Все, что Франция обещала, было выполнено. Некоторые страны много обещали, а потом ничего не поставили или поставили бракованное вооружение", —не скрывая, заявил министр обороны Франции в адрес Германии.

Лекорню убежден, что полученные из Киля данные "ненадежны и непригодны для использования" и, по сути, "совершенно лживы". Неоднократная критика уже заставила Париж отказаться от ранее демонстрируемой скрытности в вопросе о поставках оружия. Однако это не помогло, а наоборот. С тех пор вопрос поставок многократно затрагивался и внутри страны в ходе многочисленных фактологических проверок, дискуссий и интервью с экспертами.

Когда докладчики по поручению правительства Франции представили соответствующий отчет парламентскому комитету по обороне, они оценили поддержку Украины с начала СВО в 3,2 миллиарда евро. Авторы доклада назвали цифру в 1,7 миллиарда евро за 30 гаубиц Ceasar, около 60 бронированных транспортных машин, несколько десятков бронированных разведывательных машин AMX 10 RC, подлежащих списанию, полевые орудия калибра 155 миллиметров 1980-х годов, а также зенитные ракеты Mistral и системы противовоздушной обороны Crotale. Согласно отчету, еще один миллиард евро был выделен в рамках Европейского фонда мира (EFF), 300 миллионов евро — на обучение 7000 украинских солдат и 200 миллионов евро — в национальный Фонд поддержки Украины.

Однако в целом это не так уж и щедро. К тому же, по мнению критиков, эта сумма была искусственно завышена. В основу расчета была положена не балансовая стоимость машин и оружия, а финансовые затраты французской армии на закупку гораздо более современной техники.

"Если бы поляки применили тот же принцип и оценили стоимость советского танка 1970-х годов в 8,5 миллиона евро, то есть в сумму, в которую обойдется новый корейский танк K2, то польский взнос Украине резко вырос бы", — подчеркивает Лео Периа-Пеньи. Эксперт по вооружениям из IFRI, крупнейшего во Франции независимого дискуссионного и исследовательского центра по внешней политике и международным вопросам, с самого начала критически относится к французской помощи. Следовательно, он не считает, что такие искусственные расчеты можно назвать надежными.

Тем не менее Франсуа Хейсбур, один из самых известных европейских экспертов по безопасности, много лет состоящий на службе у французского правительства, признает, что французы, как и британцы, имеют преимущество в качестве поставляемого оружия. Крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, которые также могут поразить цели за линией фронта в России, отвечают четким требованиям Киева. "Отказ в поставке немецких Taurus или американских аналогов не изменит ситуацию".

Однако в целом Хейсбур разделяет мнение экспертов о том, что поддержка слишком мала. По мнению французского эксперта и специалиста по России Николя Тензера, за призывом Эммануэля Макрона перевести промышленность на военные рельсы не последовало никаких действий ни во Франции, ни в других европейских странах.

В Париже, судя по всему, на повестке дня стоит вопрос о пересмотре сложившегося образа страны, которая не предоставляет помощь. В этом отношении предупреждение из Берлина явно возымело действие. С середины января 2024 года одно за другим последовали заявления о дальнейших поставках оружия. Президент Франции пообещал около 40 дополнительных ракет Scalp. Кроме того, ежемесячно на Украину будут поставляться 50 "умных" управляемых бомб, которые могут сбрасываться с истребителей и самостоятельно искать заданную цель.

В пятницу вечером в Париже, когда президенты Владимир Зеленский и Макрон подписали соглашение о безопасности, в котором Франция, как до нее Великобритания и Германия, обязалась оказывать поддержку в течение следующих 10 лет, Макрон объявил о дальнейших поставках оружия на сумму "до трех миллиардов евро" в этом году. Он добавил: "Мы полны решимости положить конец конфликту с Россией".

Рим: 24-е место из 30

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони также не лишена решительности в высказываниях. С момента вступления в должность в конце октября 2022 года премьер-министр Италии, придерживающаяся правых взглядов, превзошла саму себя, заявляя о солидарности с Украиной и выступая за вступление этой страны в ЕС. Однако, согласно информации из Киля, по состоянию на конец октября 2023 года Италия предоставила Украине военную помощь на сумму всего 690 миллионов евро.

Громкие слова и почти ничего за ними? Критика, в особенности со стороны Германии, никак не отражается на итальянской общественности. Официально даже не сообщается, какое оружие поставляет Италия. Тема объявлена секретной. Известно лишь, что Рим поставляет каски, бронежилеты, противотанковое оружие, легкие пулеметы и различные системы ПВО, такие как Stinger, Samp-T и Spada Spide. Однако значительная часть этих систем — оружие, которое итальянская армия списала за ненадобностью.

Как и Германия и другие партнеры по НАТО, Италия обязалась увеличить военные расходы до 2% от валового внутреннего продукта в 2014 году. Правительство Мелони подтвердило это обязательство. Однако министр обороны Гвидо Крозетто пока тщетно призывает к увеличению расходов. В 2023 году Рим потратит на оборону лишь 1,46% своего валового внутреннего продукта, что поставит страну на 24-е место среди 30 стран НАТО.

В последние годы ни одно итальянское правительство не решалось значительно увеличить расходы на оборону. На это были не только финансовые причины, такие как высокий уровень госдолга, но и политические. Расходы на оборону вызывают много споров в стране, как в правящей партии Маттео Сальвини "Лега" (она же "Лига Севера"), дружественной России, так и в оппозиционных партиях Partito Democratico (Социал-демократы) и Five Star Movement ("Движение пяти звезд").

В этом году Германии впервые за несколько десятилетий удастся потратить на оборону 2% валового внутреннего продукта. Италия официально намерена достичь этой отметки в 2028 году. В этом году Мелони принимает G7 и председательствует в нем. Можно предположить, что в связи с этим она еще сильнее захочет проявить себя. Однако это маловероятно.

Авторы:

Карин Финкенцеллер (Karin Finkenzeller) с 2008 года пишет из Франции о Франции. После пяти лет президентства Николя Саркози приняла девиз победившего на выборах Франсуа Олланда: "Сейчас время перемен".

Герхард Бласке (Gerhard Bläske) родился в Мюнхене в 1961 году и с 2005 года работает корреспондентом WirtschaftsWoche во Франции. После изучения политологии и экономики в Мюнхенском университете прошел стажировку в газете Süddeutsche Zeitung, где затем работал редактором, специализируясь на автомобильной промышленности, а в 1998 году переехал в Париж и стал работать в газете в качестве бизнес-репортера.

Макс Хаердер (Max Haerder) — корреспондент в столичном офисе WirtschaftsWoche с 2010 по 2016 год, руководитель берлинского офиса с августа 2020 года.

Макс Бидербек (Max Biederbeck) учился в Немецкой школе журналистики и работал в столичных офисах Spiegel и Süddeutsche Zeitung. В последнее время возглавляет отдел проверки фактов в Германии в информационном агентстве AFP.