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ТАСС

Генсек НАТО признал, что ситуация на фронте для Киева очень сложная

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Alastair Grant

Йенс Столтенберг призвал членов альянса усилить поддержку Киева

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас попали в очень сложную ситуацию на фронте, в том числе из-за того, что страны НАТО не поставили им достаточного количества снарядов. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала CTV.

"На линии фронта [для ВСУ складывается] очень сложная ситуация. Мы также видели некоторые достижения русских, в том числе захват Авдеевки. Это серьезно", - сказал он.

Столтенберг утверждал, что отчасти ВСУ оказались в таком положении из-за того, что "союзники по НАТО не смогли предоставить им достаточно боеприпасов", в том числе из-за отсутствия решения в США об оказании военной поддержки Украине. В этой связи генсек призвал членов НАТО усилить поддержку Киева. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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