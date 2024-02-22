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ТАСС

Учебный центр беспилотной авиации Skilldrone подготовил свыше 900 операторов для зоны СВО

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Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В организации отметили, что обучают также спасателей, геодезистов, нефтяников, энергетиков и работников других сфер, где необходима съемка с воздуха

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Учебный центр беспилотной авиации Skilldrone с 2022 года обучил свыше 900 операторов беспилотных летательных аппаратов для работы в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Мы ведем обучение операторов БПЛА с самого начала спецоперации, в центре проходят подготовку люди из самых разных регионов страны. Всего с начала СВО было обучено свыше 900 специалистов", - отметили в центре.

Как уточнили в Skilldrone, на базе организации ведется подготовка операторов дронов мультироторного и самолетного типов. "Помимо операторов для зоны СВО в центре проходят обучение спасатели, геодезисты, нефтяники, энергетики, а также работники многих других сфер, где необходима съемка с воздуха", - рассказал собеседник ТАСС.

Центр Skilldrone работает с 2020 года, организация базируется в Москве. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
БПЛА
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