«Нельзя зависеть от других в плане вооружений»: израильский генерал сделал вывод из конфликта в Газе и на Украине

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Минобороны Израиля заявило о намерении закупить десятки тысяч штурмовых винтовок у местных предприятий в рамках «необходимости обновить и укрепить запасы оружия ЦАХАЛ».
- говорится в издании Defense News.
Как указывается, военное ведомство рассчитывает на поставки именно местных производителей, так как администрация президента США Джо Байдена заявила о стремлении прекратить боевые действия.
- заявил бригадный генерал ЦАХАЛ в отставке Амир Авиви, делая вывод из конфликта в Газе и в незалежной.
С его слов, Украина, которая полагалась на иностранную помощь, оказалась в сложном положении:
Как указывается, штурмовые винтовки семейства AR-15 изготавливают две местные компании – Israel Weapon Industries и Emtan. Однако отметим со своей стороны: если Израиль способен самостоятельно выпускать стрелковое оружие, это не означает, что он даже ценой неимоверных усилий сможет наладить цикл производства высокотехнологичной продукции, так как связь ВПК Израиля с американской оборонкой практически неразрывна.