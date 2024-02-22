«Эта операция войдет в учебники»: как освобождали Авдеевку и Крынки

Успех на этих направлениях может перерасти в полномасштабное наступление, полагают эксперты

Российскому Генштабу удалось провести операцию по освобождению Авдеевки с минимальными потерями, доложил Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Глава государства констатировал бегство украинских формирований из города и высоко оценил действия российских войск. Министр обороны сообщил также, что наши подразделения выбили боевиков из села Крынки на левом берегу Днепра — таким образом ликвидирован плацдарм, который ВСУ захватили летом. В ходе встречи была затронута тема, почему на Западе подняли шум о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Президент опроверг эти утверждения и в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к переговорам как по украинскому конфликту, так и в целом по вопросам стратегической стабильности.

Освобождение Авдеевки войдет в учебники

Глава Минобороны Сергей Шойгу 20 февраля доложил Владимиру Путину об итогах операции по освобождению Авдеевки. Генштаб провел с минимальными потерями, сообщил министр. Под контроль российских войск перешел не только сам город, но и 72 кв. км в его окрестностях, в том числе территория коксохимического завода. И войска продолжают двигаться на запад.

Подготовку к операции Генштаб начал еще осенью прошлого года, на севере и юго-западе Авдеевки удалось создать большие резервы российских сил, пояснил министр.

— Операция по Авдеевке войдет в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях Минобороны РФ, — отметил Сергей Шойгу.

В последние дни боев за город российские вооруженные силы наносили 460 высокоточных ударов в сутки. По словам министра, противник оставил в городе много раненых, брошено много оружия, в том числе личного, противотанковых ракет и переносных зенитных комплексов.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Шойгу подчеркнул, что этот укрепрайон создавался в течение девяти лет, и то, что сопротивление противника сломлено, — это большой успех всех частей и соединений группировки.

Президент отметил, что украинское военное руководство издало приказ об отводе своих вооруженных сил из Авдеевки, когда те уже были в движении и покидали ее.

— Так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы видим и знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство — в прямом смысле этого слова, — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил вклад группы «Ветераны», подразделения которой прошли 3 км по подземной трубе диаметром чуть больше метра и зашли в тыл противнику, где захватили 19 строений и несколько суток держали оборону.

— Это особая страница в истории боевых действий вообще, в целом России при защите жизненно важных интересов, — прокомментировал их действия Владимир Путин.

Все воинские подразделения, все военнослужащие, конечно, заслуживают самых высоких наград, поощрений и слов благодарности со стороны страны, со стороны народа, сказал Путин.

Президент отдельно подчеркнул, что украинские формирования действуют не самостоятельно, а управляются из-за границы.

— Они там создали какой-то штаб за рубежом, за границей Украины, который реально и планирует эти операции, — сказал глава государства.

— Это даже не внешнее управление, это просто управление всеми силами, — подтвердил Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (слева) Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, который находится сейчас в Авдеевке, заверил, что «почивать на лаврах здесь никто не собирается».

— Пойдем дальше, отодвигая линию фронта на запад, чтобы превратить стратегический успех, коим, безусловно, является взятие этого города, в полномасштабное наступление, — рассказал депутат «Известиям». — В целом надо сказать, что ситуация в зоне СВО для нас вполне благоприятна, подавляющее преимущество практически на всех направлениях. И моральный дух русского солдата несоизмеримо выше, чем у врагов. Нужно, конечно, этим пользоваться, и, хотя сложно прогнозировать, что же предпримет в ближайшее время Генштаб, я бы предположил, что следующие шаги, если их грамотно спланировать, могут привести к повсеместному обрушению фронта ВСУ.

Ликвидирован плацдарм в Крынках

На встрече с Сергеем Шойгу Владимир Путин заявил, что под полным контролем российских войск находится и село Крынки на левом берегу Днепра. В ходе летнего контрнаступления украинские силы переправились через реку и окопались в этом населенном пункте. Однако дальше они продвинуться не смогли, в то время как российские войска непрерывно наносили по ним удары.

Сергей Шойгу доложил, что в районе Крынок намечалось основное место прорыва, и на этом направлении были сосредоточены четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты противника. Это были хорошо оснащенные, подготовленные, отдохнувшие соединения, которые по украинскому замыслу должны были прорваться и создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развертывания сил.

По данным, приведенным главой военного ведомства, противник потерял в районе Крынок 3,4 тыс. человек.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Владимир Путин отметил, с каким упорством украинские формирования переправлялись в Крынки.

— Противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, — обратил внимание президент. — Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду, — сказал он.

— Это дорога в один конец, — согласился Шойгу.

По словам Сергея Шойгу, работа по выдавливанию ВСУ из Крынок была непростая: с правого берега шли постоянные обстрелы, активно работала артиллерия, беспилотники. Впервые украинские боевики применили доставку боеприпасов не только лодками, но и дронами.

Крынки — это важный плацдарм, освобождение которого позволит нашим военнослужащим решать более трудные задачи на этом направлении, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

— Если сейчас наблюдать за линией боевого соприкосновения, то по ней можно выделить несколько направлений, где усиливаются наступательные действия с нашей стороны, — отметил он. — К примеру, недавно был освобожден крупнейший укрепрайон Авдеевка, сейчас Крынки. Мы не просто выравниваем линию боевого соприкосновения, где противник вклинился, но и занимаем выгодные рубежи, которые позволят нам выйти на «оперативный простор» и вести более масштабные наступательные действия. То же самое и на харьковском направлении. Мы с флангов заходим на левобережный плацдарм и фактически отсекаем левый берег реки Оскол. Это Купянск — важнейший транспортный узел, прямая дорога на Изюм, Балаклею и Харьков. В этих нескольких направлениях видна наступательная тенденция.

Эксперт подчеркнул, что всё это происходит при активной огневой поддержке с воздуха и земли.

— Сейчас в Крынках будет идти большая работа по зачистке. В ней участвуют те же группы и отряды, которые участвовали в штурмовых действиях. Прочесывается каждый квартал, каждая улица, и здесь огромное значение играют саперы. Для них всегда есть работа, но сейчас она двойная. Наши военные уже приобрели опыт зачистки таких кварталов и промышленной зоны, но противник всегда придумывает какие-то ловушки. В частности, при зачистке Артемовска в жилом секторе была найдена книга «Алые паруса» и в ней была заложена мина, — объяснил Геннадий Алехин.

По его словам, у ВС РФ уже подготовлены резервы, второй эшелон, который подошел ближе к линии боевого соприкосновения.

— В отличие от украинской стороны мы не говорим, где собираемся наступать или наносить основной удар. Сам ход боевых действий говорит о том, что мы накануне нанесения каких-то более мощных наступательных ударов, — подвел он итог. — А то, что наши бойцы действовали в Авдеевке эффективно, во многих случаях нестандартно признают даже украинцы и их командиры. Чего только стоит наш проход по туннелю «царская хота», и это далеко не единичный пример.

Москва готова к переговорам

В ходе встречи с министром обороны Владимир Путин поднял вопрос, не связанный с событиями специальной военной операции: речь о шуме, поднимаемом на Западе, по поводу якобы возможного размещения Россией ядерного оружия в космосе.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (слева) Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Казаков

— Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу. Но сейчас почему-то на Западе эта тема поднимается снова, причем на достаточно высокой эмоциональной ноте. Как вы это объясняете? — обратился президент к министру обороны.

Сергей Шойгу подтвердил, что планов размещения ядерного или какого-либо другого оружия в космосе у России нет.

— Они знают, что у нас этого нет, но тем не менее поднимают шум. Удивление вызывает другое — все знают, что у нас есть. И вы об этом открыто сказали в 2018 году в послании Федеральному собранию, фактически на весь мир. Они знают, что у нас довольно высокая стадия завершения работы и по «Посейдону», и по «Пересвету», и по «Буревестнику», и по «Сармату». По «Авангарду» уже завершена работа, два полка уже практически стоят на боевом дежурстве. К этому можно добавить еще несколько опций. Почему-то об этом не говорят, а этого реально им стоило бояться. По нашему мнению, они об этом не говорят, потому что у них этого нет, — заявил министр обороны.

По мнению Шойгу, шум был поднят, чтобы напугать и продавить сенаторов США при выделении средств «не просто для Украины, а для того, чтобы противостоять России и нанести ей стратегическое поражение». И вторая причина — желание западных стран сподвигнуть Россию, «может быть, так неуклюже, к диалогу по стратегической стабильности».

Владимир Путин согласился с такой оценкой.

— В космосе мы делаем только то, что есть у других стран, включая Соединенные Штаты, и, конечно, вы правы, они об этом знают, — сказал президент. — Что касается переговоров — мы никогда не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и украинского направления. Я уже сто раз сказал, что мы не прервали диалог, это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона.

Президент отметил, что западные страны, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы намерены вести переговоры по стратегической стабильности.

— Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны подумать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны, — сказал Владимир Путин. — И поэтому мы ничего не отвергаем, ни от чего не отказываемся, но надо разобраться в том, чего они хотят. Они, как правило, хотят добиваться односторонних преимуществ. Этого не будет.

Тем не менее по линии Минобороны и по линии Министерства иностранных дел контакты возможны, заключил президент.

Роман Крецул

Юлия Леонова

Алена Нефедова