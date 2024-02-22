Войти
ТАСС

Япония надеется укрепить единство G7 в поддержке Украины на саммите 24 февраля

144
0
0
Ёсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси.
Источник изображения: regnum.ru

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси отметил, что прорабатывается участие премьера страны Фумио Кисиды в этом мероприятии

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Япония рассчитывает еще больше укрепить единство Группы семи (G7) в вопросе поддержки Украины на онлайн-саммите этого неформального объединения 24 февраля. Об этом заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Благодаря этой видеоконференции на высшем уровне мы надеемся еще сильнее укрепить единство G7 для достижения справедливого и прочного мира на Украине", - сказал Хаяси. По его словам, прорабатывается участие премьера Японии Фумио Кисиды в этом онлайн-саммите.

Генсек кабмина напомнил, что Япония, которая председательствовала в Группе семи в 2023 году, выражала солидарность с Украиной и "демонстрировала решимость G7 вводить санкции против России и оказывать помощь Украине".

Телеканал NHK ранее сообщил, что Кисида, как ожидается, призовет лидеров G7 к единству на фоне отмечаемой на Западе "усталости от помощи" Украине.

В пресс-службе правительства Италии, которая в этом году председательствует в "семерке", ранее заявили о планах проведения онлайн-саммита 24 февраля. Предусмотрено участие украинского президента Владимира Зеленского. По итогам встречи планируется обнародовать совместное заявление.

Очный саммит G7 в рамках итальянского председательства пройдет в июне в Апулии (область на юге Италии). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Япония
Похожие новости
15.03.2023
Как России потеснить НАТО на рынке вооружений
12.07.2021
Большой всплеск: учения Sea Breeze не вышли на расчетную мощность
07.12.2020
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): смогут ли американские войска при желании вторгнуться в Россию? (2020)
29.06.2016
Вы сказали "окружение России"? (Solidarite & Progres, Франция)
19.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть II
03.02.2011
Поехали!
09.10.2009
ИНТЕРПОЛИТЕХ: инновации и перспективы в сфере безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"