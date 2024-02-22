Япония надеется укрепить единство G7 в поддержке Украины на саммите 24 февраля

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси отметил, что прорабатывается участие премьера страны Фумио Кисиды в этом мероприятии

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Япония рассчитывает еще больше укрепить единство Группы семи (G7) в вопросе поддержки Украины на онлайн-саммите этого неформального объединения 24 февраля. Об этом заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Благодаря этой видеоконференции на высшем уровне мы надеемся еще сильнее укрепить единство G7 для достижения справедливого и прочного мира на Украине", - сказал Хаяси. По его словам, прорабатывается участие премьера Японии Фумио Кисиды в этом онлайн-саммите.

Генсек кабмина напомнил, что Япония, которая председательствовала в Группе семи в 2023 году, выражала солидарность с Украиной и "демонстрировала решимость G7 вводить санкции против России и оказывать помощь Украине".

Телеканал NHK ранее сообщил, что Кисида, как ожидается, призовет лидеров G7 к единству на фоне отмечаемой на Западе "усталости от помощи" Украине.

В пресс-службе правительства Италии, которая в этом году председательствует в "семерке", ранее заявили о планах проведения онлайн-саммита 24 февраля. Предусмотрено участие украинского президента Владимира Зеленского. По итогам встречи планируется обнародовать совместное заявление.

Очный саммит G7 в рамках итальянского председательства пройдет в июне в Апулии (область на юге Италии).