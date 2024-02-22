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ТАСС

Карлсон назвал помощь США Украине отмыванием денег

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Такер Карлсон
Такер Карлсон.
Источник изображения: AP Photo/ Richard Drew, File

Журналист отметил, что $60 млрд не позволят Киеву одержать верх над Москвой

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон назвал американскую помощь Украине операцией по отмыванию денег.

"$60 млрд не позволят Украине одержать верх над Россией. Ни один честный человек не думает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег. Многие люди зарабатывают на этом деньги", - сказал журналист 20 февраля в интервью интернет-изданию Blaze.

Ранее Карлсон заявил, что финансовая помощь США Украине ведет только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и к смерти украинцев.

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по этому законопроекту. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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