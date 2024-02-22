«Похож на американский Apache»: Китай представил экспортную версию ударного вертолета Z-10-ME-02

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В рамках проходящего в Сингапуре авиашоу Китай представил новую версию ударного вертолета Z-10, предназначенную для экспорта и получившую обозначение Z-10-ME-02. Это первый случай, когда КНР демонстрирует свою авиатехнику за пределами собственной страны [не считая БПЛА].

Z-10ME впервые был показан в 2021 году. С тех пор некоторые аналитики отмечали, что он похож на AH-64 Apache от американской компании Boeing

- говорится в издании Defense News.

Как указывается, на вооружении НОАК находится более 200 Z-10 и его многочисленных модификаций. Также он с 2023 году эксплуатируется пакистанскими военными в экспортном варианте Z-10ME.

Changhe Z-10-ME-02 – это новая модификация, рассчитанная на внешних заказчиков. Вертолет может нести 70-мм НАР FS70B, управляемые ракеты GR5, ракеты класса «воздух-поверхность» CM-502KG и «воздух-воздух» TY-90, 23-мм пушечную установку, снаряженную осколочно-фугасными боеприпасами, и 280-килограммовый подвесной бак.

Машина оснащена надвтулочной РЛС, радаром обнаружения целей, расположенном в носовой части, комплексом предупреждения о приближении ракет и системами направленного инфракрасного противодействия ракетам с ИК-наведением.