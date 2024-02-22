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РИА Новости

Российские войска эвакуировали из Авдеевки два американских БТР

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Трофейный американский БТР М113
Трофейный американский БТР М113.
Источник изображения: © РИА Новости

Российские войска эвакуировали из Авдеевки два брошенных американских БТР

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" эвакуировали из освобожденной Авдеевки брошенную украинскими военными технику - два американских бронетранспортера М113 и две боевых машины пехоты БМП-1, сообщает Минобороны России.

"Это БМП-1, брошенная вооруженными силами Украины буквально на второй день штурма. Таких машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них - уже М113, американская... Очень много побросали и таких - БМП-1, и в основном все американские М113", - сообщил заместитель командира батальона по вооружению с позывным "Клевер".

Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".

Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.

БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме. Применение находили практически все модификации БТР и машины на его базе. При этом техника демонстрировала как преимущества, так и недостатки, а эффективность ее применения зачастую зависела от организации операции и действий экипажа.

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M113 БТР
БМП-1
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