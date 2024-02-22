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В состав ВМС КСИР Ирана вошли еще два ракетных корвета типа Shahid Soleimani

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в В состав ВМС КСИР Ирана вошли еще два ракетных корвета типа Shahid Soleimani

Сегодня 19 февраля в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана были приняты еще два ракетных катамарана типа "Шахид Сулеймани" (Shahid Soleimani) - "Шахид Хасан Багери" (Shahid Hassan Bagheri) и "Шахид Сайяд Ширази" (Shahid Sayad Shirazi) . Если головной корабль этого проекта имеет бортовой номер FS313-01, то новые два получили бортовые номера FS313-02 и FS313-03 соответственно.

Ракетные катамараны типа "Шахид Сулеймани" имеют длину 67 метров и водоизмещение порядка 600 тонн и они соответственно могут классифицироваться как корветы. Для своего водоизмещения они имеют серьезное ракетное и артиллерийское вооружение. Ракетное вооружение включает в себя 6 наклонных пусковых установок для различных типов иранских противокорабельных крылатых ракет в транспортно-пусковых контейнерах (заявлено, что дальность наиболее дальнобойных ракет доходит до 700 км), 16 (4х4) ракет корабельного ЗРК "Наваб" (Nawab) в установках вертикального пуска (УВП) и еще 6 (3х2) каких-то ракет в значительно более крупных УВП, вероятно для ранее показанной модификации зенитных ракет средней дальности "Сайяд 3" (Sayyad 3) с вертикальным пуском. Артиллерийской вооружение, включает в себя одну 30-мм артиллерийскую установку (АУ) и 6 трехствольных 20-мм дистанционно-управляемых АУ. Кроме того корабли имеют площадку для вертолетов, а с помощью крана в кормовой части с них можно спускать на воду небольшие катера, включая безэкипажные.

Корвет ВМС КСИР "Шахид Сайяд Ширази" (Shahid Sayad Shirazi) получил РЛС как у легкого фрегата Sahand ВМС Армии.

Корвет ВМС КСИР "Шахид Хасан Багери" (Shahid Hassan Bagheri). Как можно заметить тут у корабля еще не установили РЛС для ЗРК

Три ракетных катамарана типа "Шахид Сулеймани" и на заднем плане головной малый ракетный катамаран типа "Шахид Абу Махди аль-Мухандис".

Корвет ВМС КСИР "Шахид Сулеймани" (Shahid Soleimani)

Ракетный катер ВМС КСИР "Шахид Абу Махди аль-Мухандис" (Shahid Abu Mahdi Al-Muhandis)

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Иран
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