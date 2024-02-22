IFQ: сдача ВСУ Авдеевки означает окончательное поражение Украины

Падение Авдеевки подтверждает то, что Украины безнадежно и окончательно проиграла, пишет IFQ. Теперь эксперты в области международной безопасности задаются не тем вопросом, какие территории отвоюет Зеленский, а сколько еще потеряет, отмечает автор статьи.

Алессандро Орсини

Падение Авдеевки — подтверждение того, что Украина безнадежно и окончательно проиграла. Мало того, что украинское контрнаступление стало колоссальным провалом, Зеленский еще и потерпел поражение в самом важном сражении, заменив командующего армией Залужного на Сырского. Несмотря на все натовские ракеты — Atacms, Himars, Storm Shadow и Scalp; несмотря на все натовские танки — Leopard, Abrams, Challenger; несмотря на все натовские ракетные комплексы — Samp-T и Patriot; несмотря на сотни миллиардов долларов и кассетные бомбы, украинская армия обречена. Все, что она может сделать, — это держаться и ждать, пока Россия отберет у нее новые территории. Сегодня эксперты в области международной безопасности задаются не тем вопросом, какие территории отвоюет Зеленский, а сколько еще потеряет. Мы являемся свидетелями редкого исторического явления: гибели нации вследствие разрушения страны. После двух лет конфликта настало время подвести первые итоги, которые я изложу в пяти пунктах.

Во-первых, так называемые "итальянские путинисты" показали себя как самые серьезные и надежные аналитики в области международной безопасности, которые, правильно оценив баланс сил и международный контекст, сделали следующий прогноз в виде эмпирической закономерности: "На каждую пулю НАТО, которую Украина выпустит по России, Россия выпустит десять пуль по Украине". Так оно и было.

Во-вторых, Италия не является либеральной страной, поскольку политический кодекс превалирует над научным, нарушая баланс сил. Руководство итальянских научных организаций преклонило колени перед политической властью, покарав ученых и преподавателей, которые честно выполняли свою работу аналитиков. Согласно социологической теории Никласа Лумана (Niklas Luhmann), каждая социальная система обрабатывает информацию в соответствии с двоичным кодом. Научный код —это "истина/ложь". Профессора университетов не должны выступать, руководствуясь выгодой, чтобы спасти свою карьеру и исследовательские центры или избежать того, что их жестоко оклевещут. Они обязаны говорить только то, что соответствует действительности. В нашем случае правда в том, что Россия своей мощью превосходит Украину. Об этом необходимо было сказать, чтобы защитить национальные интересы Италии и жизни украинских, а также российских детей, которых Зеленский массово убивает, обстреливая мирных жителей Донецка и Белгорода, что подтверждено неопровержимыми документальными доказательствами.

В-третьих, Европейская комиссия — это группа коррумпированных чиновников, в том смысле, в каком это понимается в социологии Вильфредо Парето. Согласно теории элит Парето, те правящие классы, которые утратили свою руководящую функцию, являются коррумпированными. Урсула фон дер Ляйен действует против интересов Европы, чтобы защитить интересы Белого дома. Байден использовал конфликт на Украине для достижения пяти основных целей: 1) отделить Европу от России; 2) расширить НАТО, которое получило новых членов в Восточной Европе; 3) подвергнуть Европу риску большой войны с Россией, поставив ее в рабскую зависимость от американской защиты; 4) разрушить проект "Северный поток"; 5) заставить Европу покупать больше оружия у США.

В-четвертых, все официальные статистические данные говорят о том, что военная промышленность России превосходит военную промышленность НАТО.

В-пятых, министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Guido Crosetto) подвергает Италию риску быть втянутой в два конфликта: в Красном море и с Россией на Украине. И все это при наличии военно-морского флота, который, как он сам заявил в парламенте, практически безоружен, поскольку у него нет ракет. Все это призывает нас вернуться к социологической теории Парето и заставляет задуматься о коррумпированности итальянского правящего класса.