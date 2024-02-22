Переизбыток проблем и нехватка самолётов: в британском парламенте раскритиковали авианосцы страны

Благодаря строительству авианосцев британские власти стремились сохранить свое военное присутствие на просторах мирового океана. Однако в итоге эти амбиции обернулись внушительными расходами и постоянными проблемами с боеготовностью флота.

Так, авианосец HMS Queen Elizabeth должен был принять участие в проходящих сейчас учениях НАТО Steadfast Defender. Однако перед самым отплытием был выявлен дефект муфты гребного вала правого борта. В итоге было принято решение, что HMS Queen Elizabeth отправится в Росайт, Шотландия, для ремонтных работ. Вместо нее в маневрах должен быть задействован второй авианосец HMS Prince of Wales, который также постоянно сталкивается с техническими проблемами.

Сегодня днем он отплыл из Портсмута, чтобы присоединиться к учениям НАТО

- заявили 20 февраля в Минобороны.

На этом фоне с резкой критикой, касающейся этих кораблей, выступила парламентарий Патрисия Гибсон из Шотландской национальной партии, слова которой приводятся в издании UK Defence Journal:

Авианосцы Королевского флота HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales вступили в строй с опозданием на шесть и семь лет соответственно, а их стоимость взлетела до более чем 8 миллиардов фунтов стерлингов. При этом корабли постоянно сопровождает переизбыток проблем и для них не хватает самолетов.

В связи с этим парламентарий усомнилась в целесообразности их создания и содержания:

Какие у нас могут быть гарантии того, что эти чрезвычайно дорогие авианосцы обеспечат обороноспособность, для которой они были построены?