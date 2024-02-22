Переизбыток проблем и нехватка самолётов: в британском парламенте раскритиковали авианосцы страны

Благодаря строительству авианосцев британские власти стремились сохранить свое военное присутствие на просторах мирового океана. Однако в итоге эти амбиции обернулись внушительными расходами и постоянными проблемами с боеготовностью флота.
Так, авианосец HMS Queen Elizabeth должен был принять участие в проходящих сейчас учениях НАТО Steadfast Defender. Однако перед самым отплытием был выявлен дефект муфты гребного вала правого борта. В итоге было принято решение, что HMS Queen Elizabeth отправится в Росайт, Шотландия, для ремонтных работ. Вместо нее в маневрах должен быть задействован второй авианосец HMS Prince of Wales, который также постоянно сталкивается с техническими проблемами.
- заявили 20 февраля в Минобороны.
На этом фоне с резкой критикой, касающейся этих кораблей, выступила парламентарий Патрисия Гибсон из Шотландской национальной партии, слова которой приводятся в издании UK Defence Journal:
В связи с этим парламентарий усомнилась в целесообразности их создания и содержания: