Войти
bmpd.livejournal.com

Проектирование в Турции авианосца

147
0
0

Как сообщил ресурс "Naval News" в материале Tayfun Ozberk "Our First Look At The Turkish Navy’s Future Aircraft Carrier" ("Наш первый взгляд на будущий авианосец турецкого флота"), 16 февраля 2024 года министерство национальной обороны Турции опубликовало фотографии, демонстрирующие визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в проектно-конструкторское бюро ВМС Турции. На снимках впервые была показана конструкция и различные особенности проектируемого перспективного авианосца ВМС Турции.

Фрагмент изображения первоначального проектного облика проектируемого перспективного турецкого авианосца с транспаранта в проектно-конструкторском бюро ВМС Турции(с) www.navalnews.com

16 февраля президент Турции посетил проектно-конструкторское бюро ВМС Турции, которое располагается на территории Стамбульской военно-морской верфи (Istanbul Naval Shipyard), чтобы ознакомиться с последними работами над проектом отечественного турецкого авианосца. Президента Турции сопровождали глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB), командующий ВМС Турции, а также высокопоставленные представители турецких компаний.

"В ходе визита на месте были проинспектированы проектные работы по созданию национального авианосца, которые осуществляются с учетом высоких инженерно-технических возможностей проектно-конструкторское бюро, а также традиций и опыта проектирования военных кораблей нашими инженерами, увенчавшихся проектированием и строительством новейшего фрегата Istanbul" - сообщил официальный X-аккаунт министерства национальной обороны Турции.

В ходе визита было показано, что процесс проектирования турецкого авианосца уже начался. Несомненно, самой интригующей деталью этого визита стал снимок главнокомандующего ВМС Турции перед транспарантом, на котором изображен первоначальный проектный облик и общие черты будущего авианосца.

На снимке изображен авианосец водоизмещением 60000 тонн и длиной 285 метров. На снимке также видно, что на авианосце будет использована ​​схема с трамплинным взлетом самолетов и их посадкой на аэрофинишер - STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery). Главная энергетическая установка будет выполнена по схеме COGAG (комбинированной газо-газотурбинной), обеспечивая максимальную скорость авианосца 25 узлов.

Еще одной примечательной деталью, запечатленной на фотографии, было наличие на борту самолетов. На рисунке изображен турецкий истребитель Kaan (ранее известный как TF-X), который вскоре должен совершить свой первый полет. Хотя в настоящее время не известно о разработке палубной версии Kaan, размещение этих самолетов на авианосце на схеме указывает на явное намерение в пользу выбора этого типа.

Президент Эрдоган впервые выразил намерение построить авианосцы для ВМС Турции во время встречи со своим испанским коллегой [премьер-министром Испании] в 2021 году. Во время этой встречи Эрдоган и после нее обнародовал планы по сотрудничеству в области строительства авианосцев с Испанией, подчеркнув совместное строительство авианосца в настоящее время [имелся в виду универсальный десантный корабль Anadolu] и амбиции построить более крупный авианосец в будущем. В последующих обсуждениях Эрдоган намекнул на потенциальное сотрудничество с Испанией в проектировании авианосцев и подводных лодок.

Naval News попытались пролить свет на этот вопрос во время международной оборонной выставки World Defense Show 2024 в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля 2024 года, посетив стенд испанского объединения Navantia. Расследование выявило продолжающиеся переговоры двух сторон о сотрудничестве по подводным лодкам и новому десантному вертолетному кораблю-доку (LHD). Несмотря на то, что официальный термин, используемый Navantia, - LHD, последняя опубликованная фотография с недавнего визита Эрдогана предполагает явное намерение создать полноценный авианосец. Стоит отметить, что предварительный проект был разработан исключительно инженерами ВМС Турции. Масштабы и характер сотрудничества с Испанией пока официально не объявлены.

Применение схемы STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) кажется наиболее жизнеспособным с точки зрения экономической эффективности. Тем не менее, в конструкцию могут вноситься корректировки в зависимости от меняющихся потребностей и текущего геополитического ландшафта.

Командующий ВМС Турции на фоне транспаранта с изображением первоначального проектного облика и предварительных характеристик проектируемого перспективного турецкого авианосца (с) www.navalnews.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Турция
Компании
Navantia
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Авианосец
Похожие новости
25.04.2023
«Будет в два раза больше, чем TCG Anadolu»: Эрдоган анонсировал закладку и постройку нового авианосца в интересах турецких ВМС
12.04.2023
Универсальный десантный корабль Anadolu введён в состав турецкого флота
22.11.2021
Турция ведет переговоры о строительстве авианосца в сотрудничестве с Испанией
07.05.2019
Турецкий универсальный десантный корабль Anadolu на воде
19.07.2017
Турция. Авианосец все ближе
04.05.2016
Начата постройка турецкого универсального десантного корабля Anadolu
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"