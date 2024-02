Проектирование в Турции авианосца

Как сообщил ресурс "Naval News" в материале Tayfun Ozberk "Our First Look At The Turkish Navy’s Future Aircraft Carrier" ("Наш первый взгляд на будущий авианосец турецкого флота"), 16 февраля 2024 года министерство национальной обороны Турции опубликовало фотографии, демонстрирующие визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в проектно-конструкторское бюро ВМС Турции. На снимках впервые была показана конструкция и различные особенности проектируемого перспективного авианосца ВМС Турции.

Фрагмент изображения первоначального проектного облика проектируемого перспективного турецкого авианосца с транспаранта в проектно-конструкторском бюро ВМС Турции(с) www.navalnews.com

16 февраля президент Турции посетил проектно-конструкторское бюро ВМС Турции, которое располагается на территории Стамбульской военно-морской верфи (Istanbul Naval Shipyard), чтобы ознакомиться с последними работами над проектом отечественного турецкого авианосца. Президента Турции сопровождали глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB), командующий ВМС Турции, а также высокопоставленные представители турецких компаний.

"В ходе визита на месте были проинспектированы проектные работы по созданию национального авианосца, которые осуществляются с учетом высоких инженерно-технических возможностей проектно-конструкторское бюро, а также традиций и опыта проектирования военных кораблей нашими инженерами, увенчавшихся проектированием и строительством новейшего фрегата Istanbul" - сообщил официальный X-аккаунт министерства национальной обороны Турции.

В ходе визита было показано, что процесс проектирования турецкого авианосца уже начался. Несомненно, самой интригующей деталью этого визита стал снимок главнокомандующего ВМС Турции перед транспарантом, на котором изображен первоначальный проектный облик и общие черты будущего авианосца.

На снимке изображен авианосец водоизмещением 60000 тонн и длиной 285 метров. На снимке также видно, что на авианосце будет использована ​​схема с трамплинным взлетом самолетов и их посадкой на аэрофинишер - STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery). Главная энергетическая установка будет выполнена по схеме COGAG (комбинированной газо-газотурбинной), обеспечивая максимальную скорость авианосца 25 узлов.

Еще одной примечательной деталью, запечатленной на фотографии, было наличие на борту самолетов. На рисунке изображен турецкий истребитель Kaan (ранее известный как TF-X), который вскоре должен совершить свой первый полет. Хотя в настоящее время не известно о разработке палубной версии Kaan, размещение этих самолетов на авианосце на схеме указывает на явное намерение в пользу выбора этого типа.

Президент Эрдоган впервые выразил намерение построить авианосцы для ВМС Турции во время встречи со своим испанским коллегой [премьер-министром Испании] в 2021 году. Во время этой встречи Эрдоган и после нее обнародовал планы по сотрудничеству в области строительства авианосцев с Испанией, подчеркнув совместное строительство авианосца в настоящее время [имелся в виду универсальный десантный корабль Anadolu] и амбиции построить более крупный авианосец в будущем. В последующих обсуждениях Эрдоган намекнул на потенциальное сотрудничество с Испанией в проектировании авианосцев и подводных лодок.

Naval News попытались пролить свет на этот вопрос во время международной оборонной выставки World Defense Show 2024 в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля 2024 года, посетив стенд испанского объединения Navantia. Расследование выявило продолжающиеся переговоры двух сторон о сотрудничестве по подводным лодкам и новому десантному вертолетному кораблю-доку (LHD). Несмотря на то, что официальный термин, используемый Navantia, - LHD, последняя опубликованная фотография с недавнего визита Эрдогана предполагает явное намерение создать полноценный авианосец. Стоит отметить, что предварительный проект был разработан исключительно инженерами ВМС Турции. Масштабы и характер сотрудничества с Испанией пока официально не объявлены.

Применение схемы STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) кажется наиболее жизнеспособным с точки зрения экономической эффективности. Тем не менее, в конструкцию могут вноситься корректировки в зависимости от меняющихся потребностей и текущего геополитического ландшафта.

Командующий ВМС Турции на фоне транспаранта с изображением первоначального проектного облика и предварительных характеристик проектируемого перспективного турецкого авианосца (с) www.navalnews.com