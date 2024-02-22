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ТАСС

Космонавт сделал фото Луны к 55-летию начала испытаний сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1

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Луна
Луна.
Источник изображения: Олег Кононенко/ ТАСС

Ее планировали использовать для запуска на геостационарную орбиту огромных спутников связи

МКС, 21 февраля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал Луну к 55-летию с начала летно-конструкторских испытаний сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1.

"21 февраля 1969 года, 55 лет назад, начались летно-конструкторские испытания сверхтяжелой ракеты-носителя Н1, созданной по лунной пилотируемой программе в 1961-1972 гг. Ракета-носитель Н-1 - одна из легенд отечественной космонавтики. Она была любимым детищем Сергея Павловича Королева. Именно с ней он связывал свои самые грандиозные космические проекты. Она должна была доставить советских космонавтов на Марс - таковы были первоначальные планы", - сказал Кононенко.

Он отметил, что официально работы над ракетой-носителем Н-1 были начаты 23 июня 1960 года, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении космического пространства в 1960-1967 гг.". "Эскизный проект носителя Н-1 был утвержден 16 мая 1962 года. Первоначально планировалось создать ракету к 1966 году, а уже спустя год высадить на поверхность Луны первого советского космонавта. Однако возникло слишком много технических сложностей, поэтому комплекс испытаний будущего носителя удалось завершить лишь в конце 1968 года, а выйти на летные испытания - только в начале 1969 года", - добавил Кононенко.

Космонавт напомнил о том, что первая попытка запуска Н-1 в 1969 году потерпела неудачу. "Ракета достигла высоты 12,2 км, а затем начала плавно снижаться и в конечном итоге упала в 52 км от места старта. Однако принципиальная работоспособность связки из 30 ракетных двигателей, системы их управления и отключения в полете была успешно подтверждена", - подчеркнул он.

Всего в рамках летных испытаний Н-1 в 1969-1972 гг. было выполнено четыре пуска. "И хотя ракета так и не смогла долететь до космоса, с каждым разом она все увереннее и увереннее чувствовала себя в полете. Следующий, пятый, пуск планировался на август 1974 года. Ракету продолжали модернизировать, и конструкторы не без оснований считали, что она будет летать. Уже были планы использования носителя Н-1 не только для лунной программы, но и для доставки на околоземную орбиту составных частей огромной многомодульной станции. Планировалось использовать ее для запуска на геостационарную орбиту огромных спутников связи", - сказал Кононенко.

В мае 1974 года советская лунная программа была закрыта и все работы над ракетой Н-1 были прекращены. 

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