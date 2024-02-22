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ТАСС

Салливан заявил, что у Белого дома нет кубышки с деньгами для Украины

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Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне.
Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Поэтому американская администрация ждет от Конгресса одобрения законопроекта о дополнительном финансировании в помощь Киеву, отметил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. У Белого дома нет кубышки с деньгами для Украины, поэтому американская администрация ждет от Конгресса одобрения законопроекта о дополнительном финансировании в помощь Киеву. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

"У нас нет кубышки, в которой просто лежат деньги, которые мы можем направить Украине, - сказал он. - У нас нет никакого волшебного решения, кроме одобрения Конгрессом финансирования". По словам представителя Белого дома, законодатели должны как можно скорее "выполнить свои конституционные обязанности", чтобы президент Джо Байден мог согласовать "отправку сделанного в США американскими рабочими оружия на Украину".

Помощник американского президента возложил ответственность за отход украинских военных из города Авдеевка на бездействие Конгресса. "Это произошло потому, что у Украины заканчивается оружие из-за бездействия Конгресса, - утверждал Салливан. - Украинские силы были вынуждены уйти из Авдеевки, как я уже говорил, потому, что они не получают поддержку в том объеме и темпе, которых заслуживают. Они ее не получают, потому что мы уже недели и месяцы медлим с необходимой помощью".

13 февраля Сенат Конгресса США при поддержке некоторых республиканцев одобрил законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по этому законопроекту. 

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Страны
Израиль
США
Тайвань
Украина
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