Войти
РИА Новости

ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу

143
0
0
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Шойгу: ВС РФ давно используют систему объективного контроля беспилотниками

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска давно используют систему объективного контроля, беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии и авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вы знаете, у нас - не специально для этого случая, у нас достаточно давно введена и работает система объективного контроля. То есть у нас беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания реактивной артиллерии, авиационных средств поражения", - рассказал Шойгу в интервью.

"Потому что сейчас немножко другая война. Они дают целеуказание, наведение и, естественно, ведут одновременно съемку всего этого", - пояснил министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.08.2021
Арсенал крылатой пехоты
09.08.2021
Сборку ведомого Су-57 показали на видео
25.01.2021
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь"
31.08.2020
«Сапсан-Конвой» может появиться в Сирии
24.08.2020
Какие испытания проходит техника до поступления на вооружение в войска
24.05.2016
Слагаемые обороноспособности
07.08.2013
Перспективы «крылатой пехоты»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"