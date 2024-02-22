ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи.

Шойгу: ВС РФ давно используют систему объективного контроля беспилотниками

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска давно используют систему объективного контроля, беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии и авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вы знаете, у нас - не специально для этого случая, у нас достаточно давно введена и работает система объективного контроля. То есть у нас беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания реактивной артиллерии, авиационных средств поражения", - рассказал Шойгу в интервью.

"Потому что сейчас немножко другая война. Они дают целеуказание, наведение и, естественно, ведут одновременно съемку всего этого", - пояснил министр.