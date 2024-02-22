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Военное обозрение

В алжирской прессе оценили новый турецкий ЗРПК Gürz

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Источник изображения: topwar.ru

Система ПВО Gürz, продемонстрированная компанией Aselsan на Всемирной оборонной выставке, проходившей в Саудовской Аравии, представляет собой значительный прогресс в технологиях противовоздушной обороны.

Новое изделие турецкой оборонки превзошло легендарный российский «Панцирь»

- полагают в алжирском издании MENA Defense.

Как указывается, установленная на платформе Seyit 8x8 компании Anadolu Isuzu, система обеспечивает универсальный ответ на воздушные угрозы благодаря своему боевому арсеналу, включающему 35-мм пушку и четыре ракеты ПВО BOZDOĞAN или GÖKDOĞAN.

Ключевым моментом эффективности Gürz является оснащение системы радаром с АФАР, что значительно улучшает возможности обнаружения и сопровождения целей

- полагают в прессе.

Как отмечается, очень похожий на «Панцирь-СМ», Gürz не пошел по пути КНР в подражании российскому ЗРПК. Китайская система Type 625Е использует в качестве основного орудия 25-мм пушку «Гатлинг», обеспечивая более высокую скорострельность по сравнению с двумя 30-мм орудиями «Панциря».

Вместо этого Gürz был оснащен уникальной скорострельной 35-мм пушкой Göker, которая использует осколочные боеприпасы ATOM для борьбы с БПЛА и минидронами путем насыщения пространства поражающими элементами

- дают свою оценку в издании.

В дополнение к ракетам BOZDOĞAN и GÖKDOĞAN, которые являются аналогами Sindwinder и AMRAAM, Gürz вооружен четырьмя ЗУР малой дальности (эквивалентны Stinger), расположенными вокруг орудийной башни.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Саудовская Аравия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AMRAAM
Компании
Aselsan
Проекты
АФАР
БПЛА
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