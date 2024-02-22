В алжирской прессе оценили новый турецкий ЗРПК Gürz

Источник изображения: topwar.ru
Система ПВО Gürz, продемонстрированная компанией Aselsan на Всемирной оборонной выставке, проходившей в Саудовской Аравии, представляет собой значительный прогресс в технологиях противовоздушной обороны.
- полагают в алжирском издании MENA Defense.
Как указывается, установленная на платформе Seyit 8x8 компании Anadolu Isuzu, система обеспечивает универсальный ответ на воздушные угрозы благодаря своему боевому арсеналу, включающему 35-мм пушку и четыре ракеты ПВО BOZDOĞAN или GÖKDOĞAN.
- полагают в прессе.
Как отмечается, очень похожий на «Панцирь-СМ», Gürz не пошел по пути КНР в подражании российскому ЗРПК. Китайская система Type 625Е использует в качестве основного орудия 25-мм пушку «Гатлинг», обеспечивая более высокую скорострельность по сравнению с двумя 30-мм орудиями «Панциря».
- дают свою оценку в издании.
В дополнение к ракетам BOZDOĞAN и GÖKDOĞAN, которые являются аналогами Sindwinder и AMRAAM, Gürz вооружен четырьмя ЗУР малой дальности (эквивалентны Stinger), расположенными вокруг орудийной башни.