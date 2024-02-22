Войти
ТАСС

Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта

141
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: IMAGO/ Chris Emil Janßen via Reuters Connect

О каких именно участках идет речь, президент Украины не уточнил

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких участках фронта, где атакуют российские силы, является тяжелой, считает президент страны Владимир Зеленский.

"Сейчас тяжелая ситуация на нескольких участках фронта, где российские войска сосредоточили максимум своих резервов. Они пользуются задержкой в помощи Украине", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. О каких именно участках идет речь, он не уточнил.

Власти Украины неоднократно обвиняли страны НАТО в недостаточности поставок вооружения, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 13 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об отказе от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами РФ и переходе к обороне.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. По данным Минобороны, после взятия Авдеевки войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР. В ведомстве отмечали, что только за последние сутки боев за город ВСУ потеряли около 1,5 тыс. человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о большом числе украинских солдат, взятых в плен российскими силами при освобождении города. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
21.07.2023
Спецоперация снова пришла на остров Змеиный
03.11.2022
Шойгу рассказал о запрещенных методах борьбы киевского режима
10.05.2021
Адмирал США: Россия сокрушит Украину, а НАТО не поможет
19.03.2021
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал интервью интернет-изданию Казахстана Tengrinews.kz
11.03.2020
Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом
20.01.2015
Новый щит и новый меч
18.09.2014
Одна из самых скрытных подводных лодок вошла в Черноморский флот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"