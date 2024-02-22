Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК"

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи.

Шойгу: россияне осваивают производство военной техники для помощи в зоне СВО

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Некоторые россияне сегодня самостоятельно осваивают производство военной техники для нужд СВО, по сути речь идёт о появлении в стране народного военно-промышленного комплекса, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

"Появилась такая вещь, которую мы называем "народным ВПК". Народный - потому что, представьте - человек пёк хлеб, перестал печь хлеб, на свои деньги начал выпускать FPV-дроны", — сказал он по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, сегодня некоторые россияне самостоятельно осваивают производство вооружений, превращая обычные гаражи в "оборонные предприятия".

"Ребята закупили, не буду говорить, в одной из стран в одночасье 1200 станков, убрали автобусы и в гараже сделали цех. Действительно вся страна занимается, поднялась и работает на победу", — рассказал министр журналистам.

По словам Шойгу, сегодня в России работают 270 предприятий по ремонту военной техники, в шесть раз увеличилось производство танков, в 17 раз - производство беспилотников и в 17,5 раз производство артиллерийских боеприпасов.