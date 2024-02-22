Бундесвер показал макеты российской техники для обучения войск

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В отличие от стратегии бундесвера военная доктрина ГДР, следуя концепции СССР, предусматривала создание многочисленных полноразмерных ложных целей. Их скопление должно было создать иллюзию присутствия крупных сил на определенном участке ТВД. Для их создания были развернуты производственные мощности, доставшиеся в итоге ФРГ. После присоединения ГДР немецкое командование не осуществляет столь масштабных имитаций, но тем не менее востребовало этот опыт.

Фальшивые башни российской бронетехники сегодня используются для обучения в бундесвере

- говорится на сайте Минобороны Германии, где показаны данные имитации.

Как указывается, сегодня вместо больших полноразмерных макетов обычно изготавливают имитации небольших боевых средств или башен бронемашин, которые применяются при тренировке войск.

Сборка макетов башни, выпускаемых в различных вариантах, проста и выполняется в полевых условиях за короткое время. В итоге на учебных полигонах часто присутствуют имитации такой техники, как БМП-1, БМД. В последнее время стали использоваться макеты башен БМП-3.

Производством этих имитаций занимается штат из 13 человек, большинство из которых являются гражданскими квалифицированными рабочими.