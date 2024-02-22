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РИА Новости

Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: РФ всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, призывает соблюдать все имеющиеся договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе.

"Наша позиция ясна и прозрачна. Мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", - сказал президент.

Он добавил, что сейчас почему-то на Западе эта тема поднимается снова, причем на высокой эмоциональной ноте.

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