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Военное обозрение

Болгарские власти задерживают поставку Украине обещанных бронетранспортёров

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Источник изображения: topwar.ru

Болгарские власти задерживают обещанную ранее и одобренную парламентом страны поставку Украине ста единиц списанных БТР-60 советского производства.

Как сообщает Euroactiv, Минобороны страны не сообщило о причинах задержки, однако ранее болгарское военное ведомство обращалось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Болгарский министр обороны Тагарев также отмечал, что София ищет сторонний источник финансирования транспортировки. В частности, возмещение расходов на перевозку техники на Украину предполагается возложить на одну из стран-участниц формата "Рамштайн". После того как источник финансирования будет найден, транспортировка займет два месяца.

В свою очередь, болгарское издание Sofia Globe сообщает, что предназначенные для боевиков киевского режима сто списанных бронетранспортеров "застряли" в районе румынской границы. Болгарские власти не хотят оплачивать перевозку военной техники по румынской территории. При этом Бухарест отказывается пропускать бронетранспортеры бесплатно.

Из Киева передали в Софию поражающее своей бестактностью заявление, в котором утверждается, что, если Болгария выразила готовность передать Украине списанную бронетехнику, то все расходы на транспортировку должно взять на себя Минобороны этой страны, а на Украине нет на это денег.

Все предназначенные для ВСУ БТР-60 были произведены в 1980-х годах, длительное время были на хранении и нуждаются в ремонте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Продукция
БТР-60
Проекты
NATO
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