Шойгу доложил Путину подробности взятия Авдеевки. Главное

Шойгу: Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях

Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Встреча состоялась 20 февраля в Кремле. Подробности — в материале «Известий».

Путин и Шойгу обсудили ситуацию в Авдеевке

Ранее о планируемой встрече рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заявил, что президент будет работать в Кремле, в районе трех часов дня с докладом у Верховного главнокомандующего будет Шойгу.

Темой доклада стало недавнее освобождение Авдеевки. Глава Минобороны сообщил, что Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Он отметил, что для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были созданы невыносимые условия, в результате им пришлось бежать.

«Была поставлена задача сосредоточить там (под Авдеевкой. — Ред.) максимальное количество оружия <...> Мы довели противника до такого состояния, когда он вынужден был оттуда бежать, условия были невыносимые», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что противник оставил в Авдеевке много раненых, брошено много оружия. Он выразил уверенность, что эта операция войдет в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях Минобороны.

Также Шойгу рассказал о дальнейших планах. По его словам, после взятия Авдеевки Вооруженные силы (ВС) России продолжат наступательные действия на западном направлении.

Путин назвал отход ВСУ из Авдеевки бегством

Президент заявил, что ему докладывали о бегстве ВСУ из Авдеевки. Он подчеркнул, что командование ВСУ отдало приказ об отходе, когда уже вовсю шло бегство украинских войск.

«Я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы видим и знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова, как я уже сказал», — указал Путин.

Первые доклады главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки президент заслушал рано утром 17 февраля. Спустя несколько часов, в 11:00, главе государства доложили о полном завершении операции.

Позже телеканал CNN сообщил, что дорога к городу завалена телами украинских боевиков.

Авдеевка была освобождена Вооруженными силами РФ 17 февраля. Взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить город от новых ударов. С 2014 года ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы столицы ДНР именно из Авдеевки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.