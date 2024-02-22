Уже потрачено несколько миллиардов фунтов: в Британии назвали сумму вложений в концепт истребителя будущего

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Британия совместно с Италией и Японией реализуют программу FCAS – «боевой авиационной системы будущего». Местные парламентарии заинтересовались ее стоимостью. Как оказалось, Лондон вложил в проект уже несколько миллиардов фунтов стерлингов, хотя он еще находится на стадии концепта.

Как указывается в издании UK Defence Journal, министр оборонных закупок Джеймс Картлидж пояснил, что на данный момент на новый истребитель-«невидимку» потрачено более 1,8 млрд фунтов стерлингов из свыше 2 млрд, которые планируется вложить в программу до 2025 года. Всего же стоимость проекта, на реализацию которого отводится 10 лет, ожидается на уровне более 12 млрд фунтов. Однако это не конечная цифра.

Сумма, которую мы в конечном итоге инвестируем, будет определена на будущих этапах принятия решений

- заявил министр.

Кроме того, Минобороны вложило более 1,1 млрд фунтов в исследования и разработки в рамках технологической инициативы Future Combat Air System (FCAS TI), а еще 600 млн фунтов поступило от отраслевых партнеров, задействованных в программе.

Таким образом, общая названная сумма инвестиций составляет 3,5 млрд фунтов.

При этом, согласно текущим срокам, ожидается, что проект вступит в официальную фазу разработки с 2025 года, прототип совершит первый полет в 2027 году, а серийные самолеты начнут поступать на вооружение с 2035 года.