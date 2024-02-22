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Военное обозрение

Иранский КСИР показал боевые дроны, стоящие на вооружении

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Дрон-камикадзе «Шахед-131»
Дрон-камикадзе «Шахед-131».
Источник изображения: topwar.ru

Корпус стражей исламской революции (КСИР) вооружил свои сухопутные войска двумя беспилотниками отечественного производства, используемыми для разведки и ударов по позициям противника, пишет агентство Tasnim News.

Речь идет о дроне-камикадзе «Шахед-131» и разведывательно-ударном БПЛА «Абабиль-5».

В материале со ссылкой на иранских военных говорится, что при длине 2,2 метра Shahed-131 весит 135 кг и может уничтожать цели на расстоянии в 900 км.

Данный беспилотник сыграл ведущую роль в военных учениях КСИР, которые включали маневры по нанесению высокоточного удара по ядерному реактору в Димоне (Израиль). Также Shahed-131 использовался во многих операциях против враждебных сепаратистских группировок в регионе Курдистан на севере Ирака.

Другой беспилотник, о котором говорится в статье – это разведывательно-ударный дрон Ababil-5.

Данные БПЛА производятся компанией HESA и выпускаются в четырех основных линейках. Ababil-5 является последней версией, о которой стало известно в 2022 году.

Сообщается, что он может нести четыре управляемые противотанковые ракеты (серия Almas) с дальностью действия 8 километров или шесть высокоточных бомб (серия Qaem) весом 2,4 килограмма с дальностью действия 6 километров. Дальность полета дрона составляет около 500 км.


Разведывательно-ударный дрон Ababil-5.
Источник: Tasnim Military

При этом помимо ударной функции данный беспилотник выполняет и разведывательную. Что характерно, со слов разработчика, убирающееся шасси, которое появилось в этой модели, значительно расширило угол обзора камер в Ababil-5.

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