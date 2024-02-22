Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина

Кадыров: Российский университет спецназа в Гудермесе будет носить имя Путина

ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому решено озвучить, что он назван именем президента России Владимира Путина.

"Решение назвать Российский университет спецназа @ruspetsnaz именем выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине – России. С момента начала специальной военной операции РУС, бесспорно, стал всероссийским центром сбора и самой лучшей военной подготовки доблестных защитников нашей Родины практически со всех регионов России. Более того, на базе именно данного учреждения заложились основы межнационального боевого братства современных воинов Отечества", - написал Кадыров.

По его словам, приезд заместителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Чечню стал "весомым поводом", чтобы озвучить это решение.

"Я уверен, что для всей Чеченской Республики большая честь, что на ее территории есть такое полезное и необходимое для Отечества учреждение, которое готовит самых лучших воинов для нашего государства. Учитывая, что Владимир Владимирович поднял Россию с колен и стал гарантом Конституции, величия и независимости Родины, для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение. Поэтому я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности - Владимира Путина", - добавил он.

Ранее Кадыров сообщал о решении создать в столице республики новый район имени Владимира Путина.