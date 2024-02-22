Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шойгу: Запад нигде не провел успешную операцию, ни в Сирии, ни в Ливии

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Запад не смог провести ни одну хоть сколько-нибудь успешную операцию ни в одной стране, это известно всем, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ни вы, ни я не назовёте ни одного места, где бы они успешно провели хоть какую-то мало-мальскую операцию, будь то Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил, что когда ВС РФ начали по решению президента Владимира Путина помощь сирийскому правительству, территория, подконтрольная сирийским властям, составляла чуть более 17%. Сегодня она увеличилась до более 90% страны.