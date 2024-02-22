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ТАСС

Замглавы МО РФ обсудил с коллегой из Шри-Ланки военно-техническое сотрудничество

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Регулярная армия Шри-Ланки. Фото Reuters
Регулярная армия Шри-Ланки. Фото Reuters.

Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Замглавы Минобороны России Александр Фомин обсудил с государственным министром обороны Шри-Ланки Премитой Теннакуном военно-техническое сотрудничество, сообщили в Минобороны России.

"20 февраля 2024 года в Москве состоялись переговоры заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с государственным министром обороны Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Премитой Теннакуном. Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, условились сосредоточиться на реализации в полном объеме Плана мероприятий межведомственного взаимодействия на 2024 год, а также подтвердили обоюдный настрой придать регулярный характер состоявшемуся диалогу", - сказали там.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. 

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Россия
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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