Замглавы МО РФ обсудил с коллегой из Шри-Ланки военно-техническое сотрудничество

Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Замглавы Минобороны России Александр Фомин обсудил с государственным министром обороны Шри-Ланки Премитой Теннакуном военно-техническое сотрудничество, сообщили в Минобороны России.

"20 февраля 2024 года в Москве состоялись переговоры заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с государственным министром обороны Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Премитой Теннакуном. Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, условились сосредоточиться на реализации в полном объеме Плана мероприятий межведомственного взаимодействия на 2024 год, а также подтвердили обоюдный настрой придать регулярный характер состоявшемуся диалогу", - сказали там.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.