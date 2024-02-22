Минобороны не размещало ядерное оружие в космосе, сообщил Шойгу

Шойгу: проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе.

"Во-первых, этого нет. Проектов таких нет по размещению ядерного оружия в космосе", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что США известно об отсутствии таких проектов.

Страшилки о ядерном оружии в космосе нужны США для того, чтобы лишний раз не напоминать себе о том, что у них нет такого оружия, как российские "Буревестники", "Посейдоны" и "Кинжалы", "Авангарды" и "Пересветы", сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Я не понимаю, пугать сенаторов конгрессменов тем, чего нет, когда есть реальные вещи, которых надо бояться, на которые надо обращать внимание. О них публично в 2018 году Верховный Главнокомандующий, президент нашей страны сказал, что мы приступили и мы в достаточно высокой степени готовности продвинулись в разработке такого оружия, как "Посейдон", "Буревестник", "Авангард", "Пересвет", "Кинжал", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Буревестник", по его словам, является оружием глобального действия. "Но об этом почему-то не говорят, а говорят о том, чего нет. Значит, из этого можно сделать вывод, что они боятся лишний раз напомнить, что у них этого оружия нет", - добавил министр.