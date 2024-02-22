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ТАСС

Азербайджан отправил электрооборудование на Украину в качестве помощи

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Флаги Азербайджана и Украины. .

Гуманитарный груз включает более 670 тыс. м электрокабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и комплектных трансформаторных пунктов, сообщила пресс-служба Минэнерго республики

БАКУ, 20 февраля. /ТАСС/. Азербайджан отправил на Украину в качестве гуманитарной помощи очередную партию электрооборудования. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"Гуманитарный груз включает более 670 тыс. м электрокабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и комплектных трансформаторных пунктов", - говорится в сообщении.

Его доставит из Сумгаитского технологического парка колонна из 25 большегрузных автомобилей. В Минэнерго добавили, что гуманитарная помощь отправлена "для поддержки восстановления устойчивого электроснабжения пострадавших территорий".

В июле 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $7,6 млн в манатном эквиваленте на оказание гуманитарной помощи Украине. Средства предназначались для закупки и отправки электрического оборудования. Гуманитарная помощь, закупленная на выделенные средства, была отправлена четырьмя отдельными партиями с октября прошлого года. Нынешняя, пятая по счету, партия была последней. В целом, по данным Минэнерго, гуманитарная помощь включала более 3,3 млн метров электрокабелей и проводов, а также 72 трансформатора и комплектных трансформаторных пунктов. 

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Азербайджан
Украина
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