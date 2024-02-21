В Азербайджане разгромлена агентурная сеть французских спецслужб

Не является секретом, что во Франции проживает третья по численности армянская диаспора на планете (до 700 тыс. человек). При этом Париж после молниеносной и успешной операции азербайджанской армии в Нагорном Карабахе осенью 2023 года развил бурную военно-техническую, политико-дипломатическую и другую деятельность в Закавказье, не скрывая свои тесные отношения с Ереваном.

Естественно, в Баку и Анкаре на это сразу обратили внимание. Спустя какое-то время СМИ Азербайджана сообщили, что в декабре 2023 года в их стране была разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб. Азербайджанские правоохранители возбудили уголовное дело и арестовали ряд лиц, которые были задействованы в различных операциях и занимались разведдеятельностью в отношении Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, некоторых восточноевропейских стран ЕС, государств Центральной Азии и Ближнего Востока.

Азербайджанское информационное агентство Azəri Press Agentliyi (APA или «АПА») сообщает, что произошел настоящий разгром всей агентурной сети французских спецслужб. С учетом не менее катастрофического провала французов в Африке, имидж и авторитет Парижа на международной арене были сильно испорчены.

Резидентура посольства Франции привлекла внимание азербайджанцев своей подозрительной деятельностью. Началось все со шпионажа на территории Азербайджана против представителей стран-«партнеров» Франции. Затем были выявлены десятки французских агентов (шпионов), некоторые когда-то работали в Азербайджане, а теперь находятся в других государствах, но многие работают до сих пор, в том числе под прикрытием международных организаций.

Стоит напомнить, что в конце декабря 2023 года несколько французских дипломатов были высланы из Азербайджана, а недавно президент Франции Эмманюэль Макрон уволил начальника Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернара Эмье, что косвенно подтверждает провалы Парижа в Африке и Закавказье.