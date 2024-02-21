Войти
topcor.ru

В Азербайджане разгромлена агентурная сеть французских спецслужб

509
0
0
Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс
Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.
Источник изображения: twitter.com/FranceBakou

Не является секретом, что во Франции проживает третья по численности армянская диаспора на планете (до 700 тыс. человек). При этом Париж после молниеносной и успешной операции азербайджанской армии в Нагорном Карабахе осенью 2023 года развил бурную военно-техническую, политико-дипломатическую и другую деятельность в Закавказье, не скрывая свои тесные отношения с Ереваном.

Естественно, в Баку и Анкаре на это сразу обратили внимание. Спустя какое-то время СМИ Азербайджана сообщили, что в декабре 2023 года в их стране была разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб. Азербайджанские правоохранители возбудили уголовное дело и арестовали ряд лиц, которые были задействованы в различных операциях и занимались разведдеятельностью в отношении Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, некоторых восточноевропейских стран ЕС, государств Центральной Азии и Ближнего Востока.

Азербайджанское информационное агентство Azəri Press Agentliyi (APA или «АПА») сообщает, что произошел настоящий разгром всей агентурной сети французских спецслужб. С учетом не менее катастрофического провала французов в Африке, имидж и авторитет Парижа на международной арене были сильно испорчены.

Резидентура посольства Франции привлекла внимание азербайджанцев своей подозрительной деятельностью. Началось все со шпионажа на территории Азербайджана против представителей стран-«партнеров» Франции. Затем были выявлены десятки французских агентов (шпионов), некоторые когда-то работали в Азербайджане, а теперь находятся в других государствах, но многие работают до сих пор, в том числе под прикрытием международных организаций.

Стоит напомнить, что в конце декабря 2023 года несколько французских дипломатов были высланы из Азербайджана, а недавно президент Франции Эмманюэль Макрон уволил начальника Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернара Эмье, что косвенно подтверждает провалы Парижа в Африке и Закавказье.

Права на данный материал принадлежат topcor.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Молдавия
Турция
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
18.01.2022
Foreign Affairs (США): НАТО пора захлопнуть свои двери
08.11.2021
The Atlantic (США): пока Запад спал, Россия не теряла времени
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
07.07.2009
Lada и немцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 14:29
  • 59474
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 12:15
  • 1
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали